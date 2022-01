Rooney Mara interpretará a Audrey Hepburn en un biopic a cargo de Luca Guadagnino

Ya es costumbre que cada mes sepamos de un nuevo proyecto de Luca Guadagnino. Según estrenó Call Me By Your Name y su arriesgado remake de Suspiria, el realizador italiano ha consolidado su influjo en la industria de Hollywood por la vía de aceptar hacerse cargo de cualquier título que le ponían en la mesa, para que poco a poco varios de ellos (como es lógico) fueran quedándose en nada. Por ahí están una nueva versión de Scarface, una adaptación de El señor de las moscas, un biopic sobre Scotty Bowers, una miniserie de Retorno a Brideshead y la secuela de Call Me By Your Name, por título Find Me. Y también Bones & All.

Lo que distingue a esta última de toda la ristra de proyectos es que su producción está muy avanzada y en algún punto cercano verá fecha de estreno, dando la oportunidad al público de deleitarse con una historia de amor y canibalismo protagonizada por Timothée Chalamet. Todo apunta a que el nuevo proyecto del que ahora se hace eco The Hollywood Reporter también tiene visos de materializarse rápido, a cuenta de las figuras involucradas. Se trata de un biopic de la legendaria actriz Audrey Hepburn que encabezará Rooney Mara, partiendo de un guion a cargo de Michael Mitnick (llegado de Vinyl o La guerra de las corrientes) y siendo producido por Apple Studios.

El biopic dirigido por Guadagnino, que aún no tiene título, se enmarca en la creciente agresividad con la que Apple Studios quiere situarse en el radar académico (como ejemplificaría también su película con Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon) y forjarse una imagen atractiva para el gran público, en la que jugarían un papel relevante proyectos como el thriller de Jon Watts con George Clooney y Brad Pitt de protagonistas, o una ambiciosa película dedicada a la Fórmula 1 que también protagonizaría Pitt bajo la dirección de Joseph Kosinski (Top Gun: Maverick).

En cualquier caso, una película basada en la vida de Hepburn se vende sola. No hay detalles de cuál será el enfoque del biopic, pero muy mal pensado tendría que estar para no ser apasionante. Hepburn protagonizó incontables películas icónicas como Vacaciones en Roman, Desayuno con diamantes, My Fair Lady, Sabrina, Charada, La calumnia o Dos en la carretera, siendo nominada al Oscar hasta en cinco ocasiones y ganándolo en 1953 gracias a Vacaciones en Roma. Más allá del cine fue todo un icono de la moda, siendo la musa del diseñador francés Hubert de Givenchy.

Hepburn siguió siendo relevante una vez abandonó la interpretación en los 80, pasando desde entonces a dedicarse a causas humanitarias y a ser una figura fundamental para UNICEF. Falleció en Suiza en 1993 a los 63 años, dejando a sus espaldas un legado cultural al que Guadagnino y Mara intentarán hacer justicia.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.