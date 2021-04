En marcha una serie sobre Audrey Hepburn con la guionista Jacqueline Hoyt ('The Good Wife')

Audrey Hepburn, protagonista irrepetible de clásicos del cine como Desayuno con diamantes, Dos en la carretera, Vacaciones en Roma (que le valió el Oscar) o Sola en la oscuridad, es sin duda una de las grandes actrices de Hollywood. No en vano el American Film Institute la catalogó hace unos años como la tercera mayor estrella femenina de la historia de la Meca del cine.

Siendo así, no es de extrañar que finalmente la vida de Hepburn llegue a la pequeña pantalla de la mano de la guionista y productora Jacqueline Hoyt (The Good Wife), tal y como informa Variety. La serie, llamada Audrey, estará producida por Wildside, compañía italiana detrás de The Young Pope.

También ha trascendido que la ficción se basará en el bestseller Audrey at Home, escrito por su hijo, Luca Dotti, y el periodista y escritor italiano Luigi Spinola, ambos productores de la serie. Recordemos que el padre de Dotti era el psiquiatra italiano Andrea Dotti, con quien la actriz se casó en 1970 y del que se divorció 10 años después.

En un comunicado lanzado por Wildside, la productora afirma que en el libro, "Luca y Luigi exploran la singularidad de la Audrey real. La musa, la madre y la filántropa estaban todas relacionadas con una chica que nunca paró de maravillarse por el regalo de la vida". La serie ahondará también en sus años de formación, tal y como ha explicado la productora, y mantendrá la esencia del libro en el que se basa, que recogía anécdotas del icono, extractos de cartas y fotos familiares inéditas.

Aunque la vida de la actriz ya ha sido llevada a pantalla en el documental Audrey, de Helena Coan, es la primera vez que la veremos a través de la ficción. Como hemos adelantado, Hoyt será la encargada de hacerlo, avalada por su amplia experiencia en TV: ha escrito y producido series como CSI, The Good Wife o The Leftovers, entre otros trabajos.