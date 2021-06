Atención fans de Call Me by Your Name: Luca Guadagnino, Timothée Chalamet y Michael Stuhlbarg (que interpretaba al padre de Elio) se volverán a reunir en una película. Pero no, no se trata de una secuela del film protagonizado por Armie Hammer y el propio Chalamet ni nada relacionado con la novela de André Aciman.

En realidad se trata de un proyecto completamente distinto llamado Bones and All. Distinto pero no tanto, pues la historia también se ubica en los años 80 y a juzgar por la primera imagen oficial, también en la estación estival.

Fotograma de 'Bones and All' Cinemanía

Bones and All sigue la historia de Maren Yearly, una joven interpretada por Taylor Russell (Escape Room) que va en un viaje a través del país en busca de su padre. En ese viaje será precisamente donde se cruce con el personaje de Chalamet, un joven llamado Lee que la acompañará durante el camino.

Nuevo look 'made in' Chalamet

Fiel a su peculiar estilismo y la fama que se está labrando de actor polifacético (Dune, Lady Bird, La crónica francesa...) Chalamet se ha dejado ver durante el rodaje de Bones and All con un look totalmente distinto al que estamos acostumbrados a verle. Con un pelo rojo fuego más cercano al de la Lady Bird de Saoirse Ronan que al Elio de Call Me by Your Name.

📸| Más fotos de Timothée en el set de Bones & All. pic.twitter.com/dXOV5h9JUy — Timothée Chalamet Updates (@chlmtupdates) June 24, 2021

Las imágenes confirman el arranque de rodaje de este nuevo film de Luca Guadagnino que sin embargo está inspirado en la novela homónima de Camille DeAngelis. Para ello contará con el mismo guionista de Cegados por el sol, Dave Kajganich, y un reparto que conforman nada menos que Mark Rylance, Jessica Harper, Chloë Sevigny y Francesca Scorsese, la hija de Martin Scorsese.