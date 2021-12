Roger Taylor (Queen): la 'Bohemian Rhapsody' de Sacha Baron Cohen hubiera sido "una puta mierda"

A estas alturas, todos sabemos qué película es Bohemian Rhapsody. Pero, antes del filme de Bryan Singer que le proporcionó su Oscar a Rami Malek, el biopic de Freddie Mercury pudo haber transcurrido por derroteros muy distintos, con Sacha Baron Cohen como el cantante de Queen y Stephen Frears (Las amistades peligrosas) dirigiendo.

Roger Taylor, el batería del grupo británico, ha hablado de sus impresiones sobre ese proyecto (vía IndieWire). Y esas impresiones no son positivas, hasta el punto de que Taylor no se corta en describirlo como "una puta mierda".

"Sacha es un tipo incordiante, por decir algo. Y también es 15 centímetros demasiado alto", comienza Taylor. Y sigue desahogándose: "He visto sus últimas cinco películas y he llegado a la conclusión de que no es muy buen actor". "Puede que aquí me equivoque", admite, "creo que es un cómico brillante y subversivo, eso es lo que se le da bien".

Según declaraciones de Frears, eso sí, el disenso entre Sacha Baron Cohen y los miembros supervivientes de Queen no tuvo nada que ver con su talento interpretativo. Según el director, Baron Cohen quería que Bohemian Rhapsody fuera mucho más excesiva, en concordancia con el carácter de Mercury, que el retrato saneado que acabó llegando a la pantalla.

Por otra parte, tanto Taylor como Brian May querían que la vida de Freddie Mercury ocupase solo la mitad del filme, siguiendo a continuación con la carrera de Queen tras la muerte del vocalista. "Nadie va a ir a ver una película en la que el protagonista muere de sida y después sigues con la historia de su grupo", señaló Baron Cohen en su momento.