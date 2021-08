“Podría ocurrir”: Queen busca ideas para una secuela de ‘Bohemian Rhapsody’

Queen ha sido y es un grupo enormemente popular, con su leyenda magnificada a partir de la figura de Freddie Mercury. Era de esperar, por tanto, que una película que narrara la historia de la banda conectara con el público, pero ni en las mejores previsiones se esperaba que fuera a triunfar del modo en que lo hizo: en 2018 recaudó 904 millones de dólares alrededor del mundo y fue nominada a 5 Oscar, de los cuales ganó los correspondientes a Mejor actor para Rami Malek, Mejor sonido, Mejor edición de sonido y (el más controvertido de todos) Mejor montaje. Aunque se tratara de un biopic cerrado cuyo protagonista hubiera muerto, también suponía el biopic más exitoso de la historia.

De modo que era hasta cierto punto razonable buscar una excusa para prolongarlo. En su momento, el guitarrista Brian May desdeñó esta posibilidad: “No pensamos que haya una película ahí, deberíamos buscar otra cosa. Hemos tenido ideas, pero no creo que una secuela pueda ocurrir”, dijo. Y sin embargo, unos pocos años después parece haber cambiado de idea, pues durante un reciente directo en Instagram reveló que él y los miembros restantes del grupo estaban dándole vueltas a una posible Bohemian Rhapsody 2. ¿Desde qué punto de partida? Pues es justo lo que tratan de averiguar.

“Estamos en ello. Estamos buscando ideas”, explicaba May. “Va a ser difícil darle continuación, ya que nadie de nosotros pudo prever lo masiva que iba a ser. Pusimos mucho empeño en hacerla y nadie podía predecir su éxito; fue más grande que Lo que el viento se llevó… pero sí, pensamos que tal vez podría ocurrir. Pero tendría que ser un gran guion. Va a llevar tiempo averiguarlo”. De momento no hay nada fijo ni se han dado pistas de un planteamiento, pero resulta difícil imaginarse una secuela de Bohemian Rhapsody sin Malek repitiendo como Freddie Mercury.

¿Quizá una nueva película con episodios de la trayectoria del grupo que no llegaron a la gran pantalla? Veremos en qué termina todo aunque, pase lo que pase, no parece probable que vuelva a encargarse de dirigir Bryan Singer, siendo como fue uno de los elementos más polémicos de la película original. De hecho, Singer se ausentó durante el rodaje y fue Dexter Fletcher quien tuvo que terminar la película, pese a no recibir acreditación por ello.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.