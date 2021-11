El guionista de ‘Bohemian Rhapsody’ demanda al estudio por incumplimento del contrato y pérdidas millonarias

2018 estuvo marcado por el taquillazo y fenómeno cultural de Bohemian Rhapsody, que narraba la trayectoria de Queen a través de los avatares de su llorado líder, Freddie Mercury (interpretado por Rami Malek). La afluencia de público y el respaldo de la Academia se impuso, con Malek ganando un Oscar por su trabajo, a las malas críticas iniciales y a una producción que en su momento había sido muy mediática por la presencia de Bryan Singer. Mientras los testimonios sobre su pedofilia se acumulaban, Singer abandonó la película en pleno rodaje, siendo fichado urgentemente Dexter Fletcher para sustituirlo. Poco de esto importó cuando vino el éxito de público y, pensábamos, el de taquilla.

Supuestamente, a Bohemian Rhapsody le habían salido las cuentas. De forma espectacular, además. Oficialmente, el biopic había partido de un presupuesto de 55 millones para recaudar 911 millones de dólares y generar toneladas de beneficios. No obstante, y según recoge Deadline, una reciente demanda del guionista ha descubierto irregularidades en su producción, así como un enorme agujero de dinero. Según detalla Anthony McCarten, guionista de Bohemian Rhapsody que ha emprendido un litigio contra la productora GK Films y ha recurrido a informes oficiales de Twentieth Century Fox Film Coporation, en realidad el film se halla en números rojos, con 51 millones de dólares perdidos.

Las cuentas publicadas por los estudios, en efecto, no cuadran con la taquilla, y como suele suceder en Hollywood los grandes damnificados son figuras como guionistas y directores. McCarten, guionista especializado en biopics (ha escrito La teoría del todo y El instante más oscuro, y actualmente trabaja en una revisión de la vida de Whitney Houston titulada Dance with Somebody), ha facilitado hasta 50 páginas de documentos que demuestran que al inicio del proyecto, en torno a 2015, llegó con GK Films a un acuerdo según el cual le correspondía el 5% de las ganancias de la película. Al parecer meses después los términos del contrato cambiaron, y a McCarten nadie le ha pagado aún.

Lo curioso del asunto es que la demanda va destinada exclusivamente a Graham King, presidente de esta productora, y deja fuera a majors como Fox (que auspició la película) y Disney (que cuenta con ella en su catálogo tras adquirir Fox). La defensa de King ahora mismo intenta traer al conflicto a la Casa del Ratón, negándose a asumir toda la responsabilidad de los impagos del guionista.

