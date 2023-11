Solo Robert Downey Jr. podría conseguir que Gwyneth Paltrow volviera a actuar

El distanciamiento de Gwyneth Paltrow con respecto a la actuación ha sido progresivo. Lejos quedaba ya su Oscar a Mejor actriz por Shakespeare enamorado, cuando el trabajo de Paltrow más allá del cine empezó a afectar a su carrera. La intérprete se convirtió en la CEO de Goop, su empresa de estilo de vida, y los compromisos con este negocio fueron haciéndose evidentes en los últimos proyectos del Universo Cinematográfico de Marvel donde ella encarnó a Pepper Potts. Paltrow no disimulaba estar un poco perdida con respecto a las películas en las que aparecía. La omnipresente pantalla verde le confundía.

Una vez Tony Stark (Robert Downey Jr.) se sacrificaba en Vengadores: Endgame, lo suyo fue recordar esto y que el personaje siempre fue una comparsa de Iron Man para asumir que Paltrow no volvería a aparecer en una película del MCU. Y así ha sido, pero su faceta empresaria también ha conducido a que espacie sus actuaciones en otros proyectos hasta quedar prácticamente retirada. La última vez que la vimos fue en The Politician, la serie de Ryan Murphy para Netflix, además de escuchar su voz en Al descubierto como homenaje al rol primordial que había desempeñado para sacar a la luz los abusos de Harvey Weinstein.

¿Se ha jubilado Paltrow del todo? Ahora mismo está detrás de un provechoso acuerdo entre Goop y Amazon, así que podemos darlo por supuesto. Sin embargo, entrevistada por Entertainment Tonight Paltrow ha desvelado una forma en la que se plantearía volver al cine. “Sería muy difícil para mí actuar ahora, solo por todo el trabajo que tengo. Pero supongo que Robert Downey Jr. siempre podría traerme de vuelta”, explicó. “Ya sabes, hasta cierto punto”. Robert Downey Jr., su compañero del Universo de Marvel, podría tener la clave para que Paltrow volviera.

Luego de Endgame, Downey Jr. ha vuelto por todo lo alto a papeles al margen de Iron Man en Oppenheimer: su próxima nominación al Oscar a Mejor actor secundario se da por segura. Tiene más ganas de seguir actuando que Paltrow, pero a ambos intérpretes les une una amistad (previa a que protagonizaran Iron Man allá por 2008) que sería capaz de apartar a Paltrow momentáneamente de sus negocios con Goop. La actriz nunca ha llegado a cerrar la puerta a volver a Marvel, puesto que Potts no ha muerto ni mucho menos. “No he muerto, así que siempre pueden preguntarme”, llegó a confiarle a Scarlett Johansson.

Pero por lo demás no tiene muchas ganas. “No echo de menos actuar en absoluto. Creo que soy muy afortunada de haber podido hacerlo, y estoy segura de que algún día volveré a hacerlo”, comentaba hace tiempo. “El equipo siempre está intentando que haga una película, pero me encanta lo que hago. Y me encanta lo inmediato que es, y cómo, ya sabes, somos capaces de crear un producto de la nada en el que creemos tanto. No sueño despierta con el mundo del cine, pero... le prometí a mi madre que en algún momento, antes de morir, le diría que haría una obra de teatro. Así que voy a cumplir esa promesa en algún momento”.

