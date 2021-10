Robert Downey Jr. como el Doctor Muerte y Zooey Deschanel como la Avispa: el multiverso Marvel que nunca veremos

En el Universo Cinematográfico Marvel, Robert Downey Jr. tiene una identidad, y esa identidad es Tony Stark. Desde 2008, es imposible pensar en el científico playboy con cabeza de lata y no ver el rostro y la perilla de su intérprete. Pero, en una continuidad alternativa, Downey acabó dando vida a un personaje muy diferente... aunque también con mucho ego, y mucha armadura.

¿De quién hablamos? Pues de Victor Von Muerte, también conocido como el Doctor Muerte. En el libro The Story of Marvel Studios: The Making of the Marvel Cinematic Universe, Jon Favreau ha señalado que, antes de su encuentro con Downey para ofrecerle el papel protagonista de Iron Man, Marvel ya le había ofrecido interpretar al señor de Latveria, uno de los villanos más conocidos de la editorial.

También podemos decir que Downey se libró de una buena, porque esa conversación seguramente fue con vistas a Los Cuatro Fantásticos, el filme de Tim Story en el que Chris Evans interpretó a la Antorcha Humana. Y que no ha pasado a la historia como un hito del género, la verdad.

El libro nos ofrece también otro what if muy jugoso. Porque, ¿te imaginas a Avispa con los rasgos de Zooey Deschanel, en lugar de los de Evangeline Lilly?

Según explica el volumen, Joss Whedon no sabía si Scarlett Johansson estaría disponible para rodar Los Vengadores. Así pues, pensó darle a la película un villano distinto (Zeke Stane, el hijo de Ironmonger -Jeff Bridges-) y contar con la 'vengata' más diminuta, interpretada por Deschanel, para sustituir a Viuda Negra.

Finalmente, Johansson sí que pudo volver al MCU, con lo que Deschanel se quedó sin su ración de partículas Pym. Una pena, ya que, según el productor Jeremy Latcham, "Avispa era el mejor personaje del guion". El propio Whedon reconoce que le dio más protagonismo del esperado, hasta el punto de ensombrecer al resto de héroes.

"Finalmente, pudimos contar con Scarlett, y entonces me di cuenta de que había escrito la película entera en torno a la Avispa", explica Whedon. "Ups. Estaba sobrecompensando", concluye.