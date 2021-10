"Que todos aprendan español": La vicepresidenta de Marvel triunfa en redes con este mensaje

Victoria Alonso, la productora argentina que ocupa el puesto de presidenta ejecutiva en Marvel Studios, se ha vuelto viral en redes sociales tras una conversación junto a Salma Hayek durante la premiere de Eternals. En concreto, por defender de un plumazo su derecho a hablar español a micrófono abierto.

Mientras Alonso hablaba acerca de los nuevos superhéroes de la Casa de las Ideas, Hayek (también hispanoparlante, en tanto que Mexicana) le recordó que los periodistas no entendían la lengua de Cervantes, de Borges y de Juan Rulfo. Volviéndose hacia la cámara, y con un gesto muy expeditivo, la jefaza del estudio respondió: "No me interesa. ¡Que aprendan todos!".

Hasta hoy respetaba a la vicepresidenta de Marvel, Victoria Alonso. Desde hoy también la amor pic.twitter.com/1Y0Dd1Y4Lt — Eneko Ruiz Jiménez (@enekoruizj) October 19, 2021

En el contexto de EE UU, donde el uso del español en estados como California o Arizona se convierte a menudo en fuente de polémica, las palabras de Victoria Alonso resultan muy significativas.

Por otra parte, también es significativo que una mujer nacida fuera de EE UU y con un cargo importantísimo en el mundo marvelita decida expresarse públicamente en una lengua minoritaria también tiene su importancia.

Nacida en La Plata, Alonso lleva trabajando en Marvel desde la primera Iron Man (2008) y figura como productora ejecutiva en todos los filmes de la Casa desde Los Vengadores. El nombre oficial de su posición en el organigrama del estudio es "Presidenta de rodajes físicos, postproducción y efectos visuales", cargo que ocupa desde septiembre de este año.