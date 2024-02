Rigoberta Bandini tras ganar el Goya a Mejor canción original: "Como sociedad, que una mujer diga 'zorra' nos asusta"

Rigoberta Bandini ha ganado el Goya de mejor canción original por canción Yo solo quiero amor en los Premios Goya 2024 de Valladolid. El tema pertenece a la película Te estoy amando locamente.

Para la cantante Rigoberta Bandini, la polémica que se ha generado alrededor de la canción Zorra, de Nebulossa, que representará a España en Eurovisión, es el ejemplo de que "como sociedad, el que una mujer diga 'zorra' nos asusta".

"Ponemos el termómetro y vemos que aún tenemos fiebre", ha señalado a su llegada a la gala de los Premios Goya la cantante, que considera que no hay que ponerse "tanto las manos en la cabeza cuando decimos según qué cosas".

También ha recordado que cuando ella lanzó el tema Perra no tuvo tantos problemas porque no participó con esa canción en el Benidorm Fest, aunque sí lo hizo en 2022 con Ay mamá, el año que ganó Chanel.

"No sentí esa lupa tan fuerte que se aplica a las canciones que optan para Eurovision, es una lupa demasiado intensa" y si Zorra no hubiera participado en él, no hubiera sido sometida "a semejante análisis", ha reflexionado.

Pese a la polémica generada en algunos sectores del público por el tema de Nebulossa, y la propia dimisión de la delegada de Igualdad de RTVE, Montserrat Boix, la Unión Europea de Radiodifusión (EBU), organizadora del festival de Eurovisión, confirmó que la canción es apta para participar.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.