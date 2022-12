Rian Johnson habla del giro que menos le convence de 'Glass Onion' (y del cameo de Angela Lansbury)

[Este artículo contiene spoilers de Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion]

Tras su incorporación al catálogo (previo y exitoso paso por cines), Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion es la sexta película original más vista de la historia de Netflix. Alerta roja sigue liderando, pero la segunda aventura de Daniel Craig como Benoit Blanc ha causado sensación y dado pie a multitud de conversaciones, entre alabanzas al ingenio de Rian Johnson como guionista y el vínculo del millonario que interpreta Edward Norton con Elon Musk. El mismo Johnson está siendo muy vocal con el desarrollo de la secuela de Puñales por la espalda, al extremo de dar cuenta de sus dudas mientras escribía este nuevo murder mystery. Según le contaba a The Wrap, hubo un detalle en concreto de la historia de Glass Onion que despertó todas sus inquietudes.

A mitad de la película descubrimos que la Cassandra Brand que ha acudido a la fiesta de Miles Bron (Norton) tras haber confundado su empresa no es en realidad Cassandra, sino su hermana gemela Helen (que también interpreta Janelle Monáe). Helen se ha aliado secretamente con Benoit Blanc para descubrir quién asesinó a su hermana, y el descubrimiento de esto nos obliga a releer por completo todo lo que ha ocurrido hasta ahora. “La primera pregunta fue ‘vale, ¿cómo la llevamos a cabo?’”, recuerda Johnson. "Y supongo que lo principal era verlo desde otro ángulo. Tenía que ser un giro de perspectiva lo bastante básico como para introducir una nueva tensión en la repetición de todas las escenas. Eso es lo que llevó a la idea de las gemelas”.

La cuestión es que el giro de un gemelo secreto no es muy novedoso; de hecho se antoja bastante barato. Johnson era consciente y sufrió lo suyo: “Me arrastraron a esa idea, y grité y pataleé porque no quería hacerlo. Me parecía un topicazo terrible, ‘¿me perdonará el público por eso?’. Pero creo que nos salimos con la nuestra porque no se revela al final estilo ‘¡ajá, era una gemela!’. Es un giro que se introduce a la mitad, un gran reto. Por eso nos salimos con la nuestra”. Cuando se revela la verdadera identidad de Monáe, Glass Onion encadena varios flashbacks que nos hacen ver la estancia en la isla con otra perspectiva. Una ejecución que tuvo que ser forzosamente difícil, sobre todo si se compara con lo ocurrido en la primera Puñales por la espalda y la Marta Cabrera de Ana de Armas, con quien Helen Brand tiene un parentesco evidente.

“Presentas a un personaje que te gusta, y por el que apuestas emocionalmente cuando en la primera mitad lo percibías como algo distinto, sabiendo en el fondo de tu cerebro que en un punto le van a disparar, y entonces pasamos a verlo todo desde su perspectiva. Es el momento en que desvelo mis cartas, y el mayor riesgo pasa a ser volver a recorrer la primera mitad de la película. Es como si hubiéramos hecho la primera mitad de Puñales por la espalda sin presentar a Marta”, reflexiona el director de Los últimos Jedi. “Lo que me daba más miedo es: ¿al público le va a importar Helen cuando la presentemos después de pasar tanto tiempo con esta gente terrible? Hubo un poco de ensayo-error para calibrar cuánto repetíamos”.

“¿Cuánto aguantaría el público viendo lo mismo otra vez? Todo se reduce al ritmo, a algo que ocurre en cualquier película, pero con un cálculo concreto”. Glass Onion, por lo demás, no ha dado que hablar únicamente por el personaje de Norton y los giros, sino también por cierta escena al comienzo donde Craig aparece en la mejor compañía: en pleno confinamiento por coronavirus, el detective es visto jugando a Among Us (juego online cuya fama estalló precisamente por el COVID) con Kareem Abdul-Jabbar, Natasha Lyonne, Stephen Sondheim y Angela Lansbury.

El misterio de los cameos

Lyonne es, en efecto, quien encabeza el siguiente proyecto de Johnson que veremos a principios de 2023: Poker Face, una serie de Peacock donde la actriz de Muñeca rusa interpreta a otra detective, Charlie Cale. El misterio de Glass Onion no llega a desvelar si el personaje que encarna Lyonne aquí es el de Cale (lo que implicaría que Puñales por la espalda y Poker Face se desarrollan en un mismo universo), pero lo interesante de verdad es el por qué de las apariciones de Sondheim y Lansbury, figuras fallecidas recientemente (Sondheim, compositor esencial de Broadway, murió hace más de un año). Y es que ambos han estado vinculados de un modo u otro al whodunit que tanto adora Johnson.

Lansbury fue la protagonista de Se ha escrito un crimen, serie basada en las novelas de Agatha Christie, además de interpretar a Miss Marple en El espejo roto. Sondheim, por su lado, escribió junto a Anthony Perkins El fin de Sheila, film que resulta ser la gran influencia de Glass Onion. Vía Hollywood Reporter, Johnson ha revelado que Lansbury “no pudo ser más adorable y generosa” a la hora de hacer el cameo, aunque apunta que “no era gamer” y no entendía del todo el funcionamiento de Among Us. Por otro lado, Johnson pudo ficharla gracias a tener a Sondheim de su lado: Sondheim conocía a Lansbury luego de que esta encabezara la primera función de Sweeney Todd en Broadway.

“Le comenté que estábamos intentando contratar a Angela Lansbury. Y me dijo ‘oh, soy amigo suyo’. ‘Dile que voy a hacerlo y ella lo hará’”, cuenta Johnson, que no deja de lamentar su fallecimiento. “Es triste porque, como fan, me gustaría que aún estuvieran por aquí haciendo cosas. Espero que hayan disfrutado de la pequeña escena y se hayan reído con ella”.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.