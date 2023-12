El reseteo que sufre Robert Pattinson tras terminar cada película: "Me siento un poco desconectado"

No todos los actores tienen la misma relación con sus trabajos. Hay quienes lidian mejor con verse en pantalla, y otros que prefieren limitarse a lo justo y necesario para hacer autocrítica y poco más. Robert Pattinson pertenece a este segundo grupo, según pudo explicar en una entrevista junto a Barry Keoghan para la revista Wonderland.

Los dos intérpretes, que trabajaron juntos en The Batman (2022), hablaron sobre lo que pasa por sus cabezas una vez que terminan sus proyectos. "Me solía resultar complicado verme a mí mismo. Ahora, una vez que está terminada la película, me siento un poco desconectado. Quiero decir, no en el mal sentido...", afirmó Pattinson.

Keoghan, por su parte, señaló que se siente "agotado" cuando termina de rodar. "Intento dar todo lo que di en el primer día, en el último. Siempre trato de tener eso en mente y eso fue lo que pensé cuando fui protagonista por primera vez, intenté dar exactamente la misma energía. Simplemente darlo todo, porque a veces sabes que el final se acerca y puedes estar más fuera que dentro, pero esa escena puede caer en mitad de la película".

Algo peculiar que Robert Pattinson explicó durante la conversación, que tuvo lugar antes de terminar la huelga, es que suele ponerse más nervioso si nota que no se siente nervioso. "Es por eso que, cuando empiezo algún trabajo nuevo... Quiero decir, no ayuda que ahora no estoy haciendo muchas cosas, porque me gustaría hacer más. Me siento como que he vuelto al principio. Sé que cuando vuelva a hacer algo no recordaré cómo hacer las cosas. Está bien volver a plantarse con una mentalidad amateur y pensar: 'Tengo que escalar esta gran montaña'. Es como ser un principiante de nuevo", añadió el londinense.

Keoghan contribuyó a este razonamiento explicando que siente que "familiarizarte demasiado con esto es peligroso porque pierdes un poco de espontaneidad". Además, Pattinson añadió que las buenas sensaciones tras una película pueden ser peligrosas porque te llevan a repetir esquemas y métodos que no siempre funcionan: "En la próxima todo el mundo dice que es una mierda y tú no lo entiendes... Estás forzado a reinventarte".

En relación a esto último, Pattinson explicó el pasado mes de septiembre en Interview que tenía miedo a "la humillación" y a no conseguir darlo todo en un papel: "Puedes decir que el guion era una mierda o que el director era malo, pero al final del día a nadie le importan las razones. Tú eres el único al que critica todo el mundo. Y la mayoría dirá que eres una mierda incluso cuando lo diste todo". En definitiva, incluso los actores más solicitados de Hollywood tienen problemas para lidiar con su propio trabajo.

