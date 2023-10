El actor que estuvo a punto de arrebatar el papel de Edward Cullen a Robert Pattinson en 'Crepúsculo'

El actor norteamericano Josh Peck, conocido por sus trabajos en series como Drake & Josh y Cómo conocí a tu padre, así como por películas como Oppenheimer y las secuelas de Ice Age, ha revelado que estuvo a punto de hacerse con el papel de Edward Cullen en Crepúsculo.

"Recuerdo que fue en 2006 o 2007 cuando me dijeron: 'Tienes una audición para Crepúsculo, está basada en un libro y va a ser genial'. Así que envié mi casting para Edward", ha revelado el estadounidense en el podcast Good Guys.

"Un mes después mi manager me dijo que dependía de mí y de otros tres chicos. En ese momento no me lo creía. Ni siquiera me había hecho una abdominoplastia todavía. Yo solo decía: 'No es posible. Tengo que estar sin camisa y no va a suceder’. Alerta de spoiler: no lo conseguí", añade Peck.

El actor broma al reconocer que cuando vio a Robert Pattinson interpretando al vampiro no había ninguna duda. "Recuerdo ver a R-Patz [el apodo que odia Robert Pattinson] interpretando este papel y decirme a mí mismo que en qué estaban pensando. Era como elegir entre Chris Hemsworth o Stanley Tucci. ¡Imposible! Pero casi trabajamos juntos", concluye Peck.

Según la directora de casting, Catherine Hardwicke, la escritora de la franquicia literaria, Stephenie Meyer, siempre pensó en Henry Cavill como Edward, pero el actor parecía demasiado mayor para el papel cuando comenzó a rodarse. Entre los otros nombres que se quedaron cerca de interpretar al personaje también se encuentran los de Ben Barnes (Sombra y hueso) y Shiloh Fernandez (Posesión infernal).

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.