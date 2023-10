Sofia Coppola estuvo a punto de dirigir una de las sagas juveniles más exitosas de los 2000

Sofia Coppola puede fardar de tener un currículum prácticamente irreprochable como directora. La hijísima de Francis Ford Coppola se ha hecho un nombre en Hollywood con un cine preciosista, autoral y cuidado al detalle, desde Las vírgenes suicidas (1999), su primer largo, a la reciente Priscilla (2023), pasando por Lost in Translation (2003) o María Antonieta (2006)

Sin embargo, la cineasta ha desvelado ahora que estuvo a punto de dirigir una entrega de una de las sagas juveniles más exitosas de principios de siglo, una apuesta que sorprenderá a los fanáticos de sus filmes. Se trata del desenlace de la franquicia Crepúsculo, la adaptación de las novelas de Stephenie Meyer que nos descubrió a Robert Pattinson, Kristen Stewart y Taylor Lautner.

En una entrevista para Rolling Stone, Coppola ha contado que fue considerada para ponerse detrás de las cámaras de La saga Crepúsculo: Amanecer - Parte 2 (2012), la cuarta y última entrega de la saga en pantalla. "Tuvimos una reunión, pero nunca llegó a nada", ha recordado la directora: "Me pareció que todo eso de la imprimación del hombre lobo era raro. La bebé. ¡Demasiado raro!".

Recordemos que la imprimación era el mecanismo con el que la tribu Quileute, a la que pertenecía Jacob (Lautner), encontraba a sus almas gemelas. En la última película, el hombre lobo protagonista se imprimía en Renesmee, hija recién nacida de Edward (Pattinson) y Bella (Stewart).

Pese a haberse alejado del proyecto al considerarlo demasiado extraño, Coppola reconoce que el inicio de la saga Crepúsculo le interesaba: "Parte de la primera Crepúsculo podía hacerse de forma interesante. Pensaba que sería divertido hacer un romance adolescente con vampiros, pero la última película fue demasiado lejos".

Sofia Coppola podría haber dirigido 'La sirenita'

El desenlace de Crepúsculo no es el único proyecto sorprendente que se podía haber colado entre las películas de Coppola. En determinado momento, también iba a ponerse al frente de la adaptación en acción real de La sirenita para Universal, pero no salió adelante.

Pese a todo, la directora no cierra las puertas a dirigir algún día un filme de género. "Creo que sería divertido hacer ciencia-ficción y también creo que sería divertido hacer una película no gore pero sí de terror gótico", ha explicado en la entrevista (tal y como recupera EW): "Pero no tengo una idea".

