El remake de 'Cómo entrenar a tu dragón' confirma a Gerard Butler repitiendo papel

Aun sin haber contado en casi ningún momento con la aprobación crítica, los remakes en acción real que ha ido acometiendo Disney a partir de sus clásicos animados se han ido confirmado en los últimos años como un auténtico filón. La recaudación, lógicamente, ha decaído tras hitos como Aladdin o El rey león, pero a la Casa del Ratón aún le quedan películas queridas por explotar y su filosofía ha llegado a ser compartida por la competencia. De este modo, DreamWorks Animation también se ha unido a la fiebre live action.

Su primer gran exponente será Cómo entrenar a tu dragón, película de acción real que volverá a llevar al cine las novelas de Cressida Cowell. Entre 2010 y 2019 la trilogía Cómo entrenar a tu dragón de DreamWorks llegó a recaudar 1600 millones de dólares en todo el mundo, convenciendo a la compañía de volver a invertir en la propiedad a través de una actualización live action. Los protagonistas que había reclutado hasta ahora eran Mason Thames (Black Phone) y Nico Parker (The Last of Us) como los jóvenes héroes Hipo y Astrid, a quienes pusieron voz originalmente Jay Baruchel y America Ferrera.

Otro personaje importante de la historia era Estoico el Vasto, padre de Hipo, pero de cara a su traspaso live action la producción ha empleado una estrategia distinta, según Hollywood Reporter. De ahí que no vayan a recurrir a ningún nuevo intérprete: será Gerard Butler quien encarne al personaje en la película tras haber puesto voz a la versión animada. Una jugada que ya tiene precedentes, por otra parte: de cara al próximo remake en acción real de Vaiana, será Dwayne Johnson quien interprete a Maui luego de haberle doblado en la versión original.

Está por ver si ocurre algo similar con otros personajes de la película. Hasta donde sabemos, por otra parte, Cómo entrenar a tu dragón contará la misma historia, centrada en la amistad de un niño vikingo con un dragón llamado Desdentao. El director de la película en acción real será el mismo que estuvo tras la trilogía animada, Dean DeBlois. Cómo entrenar a tu dragón tiene el estreno previsto para el 13 de junio de 2025.

