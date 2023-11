El remake en acción real de 'Cómo entrenar a tu dragón' también retrasa su estreno por la huelga

De un tiempo a esta parte, Disney se ha lanzado a producir remakes en acción real a partir de varios de sus clásicos animados. Es una jugarreta que, aun teniendo sus detractores, no ha tenido mal desempeño en taquilla, y los éxitos de títulos como El rey león, Aladdin o La bella y la bestia han animado a la Casa del Ratón a seguir con esta estrategia aun cuando otras películas tengan un desempeño más discreto, estilo Mulan o la última Sirenita. En cualquier caso no ha perdido atractivo popular, y mientras Disney pasa a preparar remakes de películas tan recientes como Vaiana, ha marcado un camino a seguir.

De ahí que Universal y DreamWorks hayan reparado en el atractivo de una marca propia, Cómo entrenar a tu dragón. Originalmente una saga de novelas de Cressida Cowell, Cómo entrenar a tu dragón ya ha dado pie a tres películas y varias series de televisión, retratando un mundo fantástico de vikingos y criaturas escupefuego con amplias posibilidades de seguir generando historias. La trilogía en sí ha recaudado 1.600 millones de dólares en todo el mundo y ha tenido cuatro nominaciones al Oscar, pero de cara a a seguir expandiéndola DreamWorks ha optado por, sí, plantear también un remake en acción real.

Uno del que sabíamos más bien poco hasta ahora, que la compañía ha resuelto retrasar su estreno. El remake de Cómo entrenar a tu dragón tenía previsto el estreno para el 14 de marzo de 2025, pero según Deadline se ha aplazado a algunos meses en adelante, al 13 de junio de 2025 (donde ahora mismo Pixar tiene fijado el estreno de una producción sin título definitivo). No es, por tanto, un cambio que ahora mismo nos afecte en exceso. De hecho el remake no ha fijado aún a más intérpretes que Mason Thames y Nico Parker, y esto se debe a lo mismo que ha movido el aplazamiento de estreno: la actual huelga de actores.

Los guionistas llegaron a un acuerdo con la AMPTP que agrupa a los productores de Hollywood, pero esto es algo que aún no ha sido posible con respecto al SAG-AFTRA. El Sindicato de Actores lleva ya en huelga 113 días: un tiempo muy abultado según el cual a numerosos estudios no les queda otra que paralizar sus rodajes y retrasar sus estrenos (también es muy dañino que, aun cuando estén acabados los proyectos, sus estrellas no puedan promocionarlos según la normativa del sindicato). De ahí se extrae el retraso de Cómo entrenar a tu dragón, que posiblemente no haya tenido tiempo ni de tantear a más intérpretes siquiera.

Sí sabemos que la película estará dirigida por Dean DeBlois, el mismo que escribió y dirigió todas las entregas de la trilogía original. Le produce Marc Platt (La La Land), y la idea es volver a la historia que lo inició todo, centrada en un joven vikingo que se hace amigo de un dragón llamado Desdentao, desafiando con ello las normas de su beligerante clan.

