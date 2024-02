Más allá de Bob Marley: las 6 películas imprescindibles sobre el reggae

Que la belleza más sublime puede nacer en los lugares más atroces es una verdad como un templo, y Jamaica lo demuestra. No en vano Bob Marley: One Love, el flamante biopic del músico, comienza con el intento de asesinato que este sufrió debido a sus esfuerzos por poner paz en su país durante un periodo de violencia política.

Tras llevar al Oscar a Will Smith con El método Williams, Reinaldo Marcus Green dirige ahora una cinta que aspira a explicarnos la vida y milagros del rey del reggae (Kingsley Ben-Adir) y su esposa Rita (Lashana Lynch). Figuras que fueron importantísimas, pero ni mucho menos las únicas, en el hervidero musical del país caribeño.

Porque el vínculo entre el cine y el reggae es poderoso, y no nos referimos solo a canciones como el '007 (Shanty Town)' de Desmond Dekker o el 'Clint Eastwood' de The Upsetters. También hablamos de las películas que han documentado la música jamaicana tanto en su propia tierra como en el exilio. Aquí te presentamos nuestras favoritas.

'Caiga quien caiga' (Perry Henzell, 1972)

El primer éxito mundial del cine jamaicano no solo tuvo al músico Jimmy Cliff al frente de su reparto, sino también una banda sonora apabullante con temas del propio Cliff (la mítica Many Rivers to Cross, para empezar), Desmond Dekker y Toots and the Maytals, entre otros grandes.

Bebiendo por igual de la blaxploitation y el cine social, Caiga quien caiga describe un mundo donde las fronteras entre el arte y el gangsterismo resultan difusas, como descubre a su pesar, Ivan O. Martin, el antihéroe interpretado por Jimmy Cliff. En el proceso, la cinta retrata el momento en el que géneros como el rocksteady o el ska evolucionaron hacia lo que ahora llamamos “reggae”.

'Rockers' (Ted Bafaloukos, 1978)

Con el reggae convertido ya en fenómeno internacional gracias al éxito de Bob Marley, el griego Bafaloukos dirigió esta película que adapta el clásico neorrealista Ladrón de bicicletas, si bien dándole un tono más jocoso y ambientando su historia en el mundillo musical de Kingston.

Rockers resulta todo un inventario de la escena jamaicana en los 70, desde los cantantes Gregory Isaacs y Burning Spear hasta esos toasters precursores del hip hop (Dillinger, Big Youth) e instrumentistas como Robbie Shakespeare y ese Leroy ‘Horsemouth’ Wallace (ilustre batería en la vida real) cuyas esperanzas de trabajar distribuyendo discos se van al carajo cuando le roban la moto.

'Babylon' (Franco Rosso, 1980)

En el vocabulario del culto rastafariano, la palabra "Babilonia" designa al Occidente capitalista, y en especial a Reino Unido, la antigua metrópoli por la que pululan jóvenes de ascendencia caribeña como Blue (Brinsley Forde, del grupo Aswad) enfrentándose a un panorama donde el racismo, la precariedad y las agresiones de grupos neonazis son la norma.

Considerada un clásico del realismo british, Babylon se centra en la cultura de los 'sound systems', esas discotecas móvilesque han sido clave para la evolución del reggae y aledaños. Su banda sonora, apabullante para variar, incluye temas de I-Roy, Yabby U, Dennis Bovell y Jah Shaka, entre otros maestros del eco infinito y los bajos abisales.

'La reina del baile' (Don Letts, Rick Elgood, 1997)

Tras la muerte de Bob Marley en 1981, el interés del público internacional (es decir, blanco y con posibles) por el reggae y otros sonidos jamaicanos pasó a diluirse. Lo cual no impidió que los músicos de la isla siguieran a lo suyo, inventando nuevos géneros como el dancehall a través del crossover con el hip hop estadounidense.

Amigote de los Sex Pistols y especialista en documentar movimientos musicales desde los días del punk, el anglojamaicano Letts documentó esta evolución en un noir donde estrellas del género (entre ellas, Beenie Mann y la tremenda Lady Saw) hacen los cameos de rigor.

'Marley' (Kevin McDonald, 2012)

Para completar esta lista, hacían falta un documental y una película sobre Bob Marley. Por suerte, tenemos un título que cubre ambos huecos con solvencia y, más importante aún, sin dejarse deslumbrar por el mito ni diluir sus aspectos más incómodos.

Con abundancia de testimonios (de los miembros de su familia a compañeros musicales como Bunny Wailer, pasando por Cindy Breakspeare, amante del músico, y el empresario discográfico Chris Blackwell), Marley retrata la vida de su protagonista desde una infancia marcada por su condición mestiza hasta su éxito y su muerte.

'Lovers Rock' (Steve McQueen, 2020)

Al igual que Don Letts, el director de Doce años de esclavitud es un representante de la diáspora jamaicana en Reino Unido que ha dedicado parte de su filmografía al reggae y sus derivados. No solo por interés musical, sino también porque, para alguien en sus circunstancias, la música es una herramienta para no perder las raíces.

De esta manera, McQueen no solo tituló su proyecto de cuatro filmes como una canción de Marley y The Wailers, sino que dedicó su segunda entrega a narrar una fiesta en la que jóvenes anglocaribeños cocinan, bailan, se pelean y (como los protagonistas Micheal Ward y Amara-Jae St. Aubyn) se enamoran, a los sones del género musical que presta su título a la película.

