Reese Witherspoon vuelve al instituto: en marcha la secuela de 'Election'

La tercera entrega de Una rubia muy legal lleva años en marcha. Reese Witherspoon, a través de su sello Hello Sunshine, está comprometida a sacarla adelante, y el proyecto pareció encauzarse cuando fichó a Mindy Kaling y Dan Goor como guionista. La nueva aventura de Elle Woods, no obstante, sigue sin concretarse, y entretanto Witherspoon ha resuelto retomar otro de los antiguos papeles que le llevaron a la fama entre finales de los 90 y principios de los 2000: hablamos de Tracy Flick, la adolescente de ambición desmedida que, en Election, trataba de convertirse en presidenta de la asociación de alumnos por todos los medios. Election tenía de coprotagonista a Matthew Broderick, y fue nominada al Oscar a Mejor guion original en 1999. Alexander Payne era director y guionista.

Election, con su sátira inmisericorde sobre la política y los procesos electorales, es algo así como un pequeño clásico, que contribuyó a fortalecer tanto la carrera de Witherspoon como la de Payne. El último largometraje de este último, Una vida a lo grande con Matt Damon, no fue muy bien recibido, pero el cineasta busca ahora resarcirse con su siguiente proyecto, The Holdovers (donde se reúne con una de las estrellas de Entre copas, Paul Giamatti) y con la inesperada secuela de Election, de cuya preparación se hace eco IndieWire. Payne dirigirá y escribirá una continuación junto a Jim Taylor, y volverá a estar protagonizada por Witherspoon. Su título es muy elocuente y acaso profético: Tracy Flick can`t win. Tracy Flick no puede ganar.

La secuela de Election está producida por Hello Sunshine (actualmente desarrollando tanto Una rubia muy legal 3 como la esperada serie Daisy Jones & The Six, basada en la novela best-seller de Taylor Jenkins Reid) y Paramount Pictures, con vistas a un estreno directo en Paramount+. Tracy Flick Can`t Win se ambientará 20 años después de Election (prácticamente los mismos años que han pasado desde su estreno) para encontrar a Flick como mujer adulta trabajando de subdirectora en un instituto público de Nueva Jersey. La película narrará, en sintonía a la primera parte, cómo Flick intenta por todos los medios convertirse en la directora del centro.

