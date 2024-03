Rebel Wilson desvela qué estrella de Hollywood trata de impedir que la mencione en sus memorias

Siempre es interesante conocer las vivencias de las grandes estrellas de Hollywood. Es un mundo del que aparentemente conocemos mucho, pero cuyas capas internas nunca llegamos a ver del todo. Por eso se crea mucha expectación cuando alguien anuncia que contará sus experiencias en la cumbre de la industria cinematográfica. Este ha sido el caso de Rebel Wilson, cuyas memorias vienen acompañadas de mucha polémica.

La actriz anunció la semana pasada en su cuenta de Instagram que, en su libro Rebel Rising, dedica un capítulo entero "a un capullo masivo" con el que trabajó en una ocasión. Explicó que, cuando llegó a Los Ángeles, le advirtieron de que no trabajara con personas así, y ella lo vio lógico, pero no se dio cuenta de la verdad de este consejo hasta que no le tocó vivirlo.

Posteriormente, Wilson anunció que había recibido amenazas para evitar que publique sus memorias, o al menos que omita esa parte: "Ahora el capullo intenta amedrentarme. Ha contratado a un relaciones públicas especializado en crisis y a varios abogados. Está intentando que la prensa no hable sobre mi libro, pero saldrá y todos sabréis la verdad". Esta persona, que al principio no se sabía quién era, ha resultado ser Sacha Baron Cohen.

"No seré acosada ni silenciada por abogados caros ni por relaciones públicas. El capullo sobre el que hablo en un capítulo de mi libro es Sacha Baron Cohen", afirmó la intérprete en sus historias de Instagram. Se refería al protagonista de Borat cuando anunció previamente que tenía "una política anti capullos" a la hora de elegir sus trabajos.

Historia de Rebel Wilson en Instagram

Rebel Wilson y Sacha Baron Cohen trabajaron juntos en Agente contrainteligente, cuyo nombre original es The Brothers Grimsby. En esta película del 2016 dirigida por Louis Leterrier, ambos formaron parte del reparto, y muy posiblemente fue ahí cuando surgieron los problemas. De momento, el actor y sus representantes no se han pronunciado públicamente.

Todos los detalles sobre esta historia se conocerán el próximo 2 de abril, fecha en la que Rebel Rising se publicará. Por otro lado, la actriz no solo está enfocada en promocionar sus memorias. También se prepara para su debut como directora en The Deb, una adaptación del musical de Hannah Reilly y Meg Washington. Además de dirigir, Wilson también es protagonista y guionista.

