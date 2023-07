Rebecca Romijn rompe su silencio sobre el #MeToo: "He tenido problemas con dos directores, pero ya han recibido lo suyo"

Entre los trabajos más destacados de la actriz Rebecca Romijn, está sin duda el de Mística en la saga X-Men. De la mano de Bryan Singer, la actriz se puso la piel azul de la mutante y aliada fiel de Magneto (Ian McKellen) en un primer filme que se adelantó al reciente boom del cine de superhéroes en el año 2000.

La intérprete dio vida a Raven Darkhölme hasta en cuatro ocasiones (y un cameo sin acreditar en una quinta entrega) y coincidió con dos directores que más tarde fueron acusados de acoso sexual y conducta inapropiada en los sets de rodaje. Nos referimos al ya mencionado Singer, que se puso al frente de X-Men, X-Men 2 y X-Men: Días del futuro pasado, y a Brett Ratner, director de X-Men: La decisión final.

Singer, que fue acusado de agresión sexual, también recibió criticas por su comportamiento poco profesional por parte de varios actores de la saga mutante. En cuanto a Ratner, Olivia Munn, Elliot Page y Natasha Henstridge desvelaron que las acosó durante la producción de la película. Romijn nunca se había pronunciado al respecto y ahora, en una entrevista para The Independent, ha explicado por qué.

Su experiencia con Brett Ratner y Bryan Singer

"No era feliz trabajando con Brett Ratner", ha contado Romijn: "Pero lo han cancelado. No he hablado de nada relacionado con el #MeToo porque tuve dos grandes problemas con dos directores con los que trabajé, y los dos habían recibido lo suyo, siendo uno de ellos Brett Ratner… No sentí que fuera necesario decir nada. Sé que las dos personas con las que trabajé iban a recibir lo suyo, y lo hicieron... No necesito decir nada".

Así, la actriz ha confesado que su experiencia con Ratner estuvo lejos de ser positiva, aunque no ha detallado a qué se debió el problema. Sin embargo, ha defendido su colaboración con Singer. "Es un cineasta fantástico, ¿sabes? Fue maravilloso verle trabajar", ha recordado: "Tienes que decidir si quieres intentar separar esas dos cosas. Sé que otros actores del elenco lo confrontaron por cosas, pero yo no fui parte de eso. No estaba ahí, así que no puedo hablar de eso".

"Había drama en el set, y lo presencié y escuché mucho sobre eso", ha continuado explicando: "Y a veces no venía preparado. Pero aparecía y, sin ninguna preparación o lo que sea, dirigía la escena más maravillosa que podía porque es un muy buen cineasta".

Recordemos que compañeras de Romijn como Jennifer Lawrence y Halle Berry se han sincerado previamente sobre los comportamientos inapropiados de Singer en el plató. "Brian no es el tío más fácil con el que trabajar", afirmaba Berry en una entrevista para Variety en 2020.

Otros, como Brian Cox, lo han defendido. Hablando con Yahoo Entertainment, el actor aseguró que es un director "extraordinario", pero que estaba bajo mucha presión.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.