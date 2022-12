Jennifer Lawrence habla sobre las "rabietas" de Bryan Singer en el plató

A estas alturas, que Bryan Singer diese pruebas de ser un cineasta poco profesional queda como la menor de sus transgresiones. Sin embargo, Jennifer Lawrence ha sacado el tema a colación durante una mesa redonda para The Hollywood Reporter (vía The Playlist).

En la charla, que también incluía a Michelle Williams, Michell Yeoh, Emma Corrin, Danielle Deadwyler y Claire Foy, Lawrence alabó lo relajado que ha sido el rodaje de Causeway, su nueva película. Algo debido, según ella, a la directora Lila Neugebauer y, en general, a que las cineastas no suelen ser tan agonías como sus colegas varones.

"El plan de rodaje tenía sentido. No había broncazos. Si un actor tenía un asunto personal y tenía que marcharse temprano, no nos poníamos en plan '¡Pues vaya, a todos nos gusta irnos pronto!', sino que nos reuníamos y pensábamos 'Vale, ¿cómo podemos solucionarlo?'. Si estábamos en desacuerdo, nos escuchábamos unas a otras".

Todo un contraste, apunta Lawrence, con su trabajo en las películas de los X-Men dirigidas por Singer. "Siempre acabábamos riéndonos de cómo nos soltaban: 'Las mujeres no deberían aceptar papeles así porque son demasiado emotivas", recuerda. "Quiero decir, he trabajado con Bryan Singer. He trabajado con hombres emotivos. He visto las mayores rabietas ["hissy fits"] que jamás han tenido lugar en un set".

Sin embargo, prosigue la actriz, las directoras que conoce profesionalmente le parecen "las personas más tranquilas y con mejor capacidad para la toma de decisiones que he conocido". "Fue increíble no estar rodeada de masculinidad tóxica, poder tomarse un descanso de todo eso", añade, refiriéndose al rodaje de Causeway.

