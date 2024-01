Raffaella Carrà, la estrella italiana que cambió la danza por la actuación y renunció a Hollywood

Raffaella Carrà es un mito que trasciende todas las barreras, una artista a la que el público internacional adoró de forma incondicional durante más de cinco décadas. Sin embargo, la actriz y cantante también es un misterio del que nadie tiene la llave. De ahí quizás la necesidad de poner en pie Raffaella, una docuserie original, dirigida por Daniele Luchetti y producida por Fremantle, que llegó a Disney+ este 27 de diciembre para mostrar qué hay detrás de la imagen de la estrella italiana más famosa y querida en el extranjero.

A lo largo de tres episodios, Raffaella recorre la extraordinaria vida de Raffaella Maria Roberta Pelloni, que creció en la región italiana de Romaña y tuvo una infancia presidida por el matrimonio infeliz de sus padres y el cariño de su abuela Andreina, quien le inculcó el amor por la música. Con ocho años se mudó a la ciudad de Roma para aprender baile en la prestigiosa Accademia Nazionale di Danza, pero alguien le comentó al cabo de unos años que tenía los tobillos demasiado pequeños y que eso haría difícil que se llegara a convertir en una buena coreógrafa. Ahí optó por cambiar la escuela de danza por el Centro Experimental de Cinematografía, donde se acabó diplomando.

Su primera aparición cinematográfica es de 1952, siendo todavía una niña, en un un melodrama de Mario Bonnard titulado Tormento del pasado. Algún tiempo después le llegaría uno de sus papeles más importantes, en la película La larga noche del 43 (1960), donde compartía cartel con la conocida actriz Belinda Lee. “Mi primera película fue presentada en el Festival de Venecia”, contó en una entrevista. “En ese momento Belinda no pudo acudir al festival, y me invitaron a mí como representante femenina de la película”.

La docuserie muestra que, durante un tiempo, Raffaella alternó teatro y radio, cine y televisión, y encontró tiempo incluso para cambiarse de nombre —fue el director y guionista Dante Guardamagna quien acuñó para ella el seudónimo con el que se haría famosa—. En 1962 compartió escena con el actor hollywoodiense Cameron Mitchell en Julio César, El Conquistador de las Galias, una cinta histórica que hizo de ella la nueva musa italiana del péplum y le brindó trabajo en plena época de oro del cine italiano.

Su experiencia en la meca del cine

Entre las numerosas experiencias de aquellos primeros años, Raffaella no se privó de participar en una producción de Hollywood. Lo hizo ni más ni menos que con Frank Sinatra, que en 1965 viajó a Italia en el papel del coronel Von Ryan, protagonista del homónimo filme dirigido por Mark Robson. “[En Estados Unidos] Tenía nada menos que tres casas puestas a mi disposición”, aseguró la italiana. “Todos los días había varios ramos de flores en mi camerino, y la verdad es que tuve todas las atenciones y muchas más de las que una persona necesita para sentirse a gusto. Sinceramente creo que aquello se debió a la amistad que me unía con Sinatra, y él me aseguró que el triunfo sería seguro si me convertía en un miembro de su famoso ‘clan”.

Frank Sinatra y Raffaella Carrà actuaron juntos en 1965 20th Century Fox

Pero ni La Voz, que coqueteó con su compañera de plató, ni el llamado sueño americano atraparon a Raffaella, que decidió romper el contrato que había firmado con la 20th Century Fox por doce películas. “Comprendí que Estados Unidos era un país donde no podría triunfar jamás como estrella del mundo”, confesó a una revista. “Me separaban muchas cosas de la vida americana, costumbres que no pude asimilar jamás. Me quedó sin realizar el sueño de interpretar allí una buena comedia musical, pero no pudo ser. Lejos de desanimarme, eso me ayudó a probar suerte en otras facetas artísticas diferentes”.

A su regreso a Italia debutó como actriz de teatro, y ya en 1970 comenzó a presentar en la RAI Canzonissima, un programa nocturno que la convirtió en la mujer del sábado noche. Pero al Vaticano no le sentó bien que cantara y bailara ante la cámara enseñando el ombligo y moviéndose sensualmente, así que utilizó el periódico oficial de la Santa Sede para conseguir que ese programa saliera de las pantallas del país.

El gran éxito cosechado en la televisión empujó a Raffaella a alejarse del mundo del cine para presentar sus canciones en distintos rincones de Italia y, sobre todo, centrarse en su nueva faceta de show-woman todoterreno. Aun así, Raffaella volvería a un plató cinematográfico para intervenir en Bárbara (1980), una película argentina en la que encarnaba a una superestrella italiana que viaja a Argentina para protagonizar su propio musical —y además cantaba sus temas más conocidos—.

Su despedida definitiva de la actuación se produjo en 1997, fecha en la que protagonizó una miniserie de cuatro episodios (Mamma per caso) que no tuvo el éxito de audiencia esperado por sus responsables. Aunque más de uno recordará también su pequeño y adorable cameo en Explota explota (2020), la comedia musical con la que Nacho Álvarez contagió todo el patrimonio de vitalidad que la italiana reunió a los largo de los años.

"El cine se hace por dos motivos", respondió cuando un periodista le preguntó por qué abandonó tan rápido el mundo del séptimo arte. "Uno, porque te da mucho dinero, y dos, porque crees profundamente en él, y por eso le pones empeño y te da igual levantarte a las seis de la mañana y acostarte a las seis de la tarde para no tener arrugas al día siguiente. Desde mi punto de vista es una prisión. Yo quiero la libertad de decidir, de equivocarme, de sufrir, de ser feliz…".

Una carrera imparable

Allá por mediados de los ochenta, Raffaella se convirtió en su país natal en la estrella mejor pagada de todos los tiempos después de que los directivos de la televisión pública italiana le ofrecieran 600 millones de pesetas por un contrato de tres años para seguir presentando el exitoso programa matinal Pronto… Raffaella. La astronómica cifra derivó en un escándalo en el que llegó a intervenir la presidencia del Gobierno. “Es necesario comprender que los artistas no somos burócratas y que todos debemos tener el mismo sueldo”, comentó ella al respecto. “Una televisión con figuras logra el mayor índice de audiencia. Una televisión sin figuras se hunde, y eso es grave en un país como el nuestro, donde hay excelentes televisiones privadas”.

Raffaella Carrà se consolidó como una estrella televisiva de gran éxito Cinemanía

A lo largo de su carrera, Raffaella vendió sesenta millones de discos y cosechó unos cuantos éxitos televisivos, también en España, donde contó con sus propios programas y el público conectó bien con sus pegadizas canciones sobre la liberación sexual. Hasta el emérito rey Juan Carlos I le recibió en audiencia y le concedió en 1985 el lazo de Dama de la Orden del Mérito Civil. “Raffaella Carrà no es una mujer, es un estilo de vida”, opinó el director Pedro Almodóvar, fan confeso de esta mujer de izquierdas que nunca temió mojarse —solía contar que durante años fue votante del Partido Comunista—, y que además ha trascendido como símbolo de libertad e icono LGTBI.

Una de las personas que no solo fue testigo de sus logros, sino que también participó de algunos de ellos es Sergio Japino. El coreógrafo internacional fue su pareja durante muchos años, aunque nunca llegaron a casarse ni tuvieron hijos, y en julio de 2021 se encargó de comunicar la muerte de la diva, que ya llevaba un tiempo apartada de los focos cuando dejó de respirar en su casa en Roma, a los 78 años, debido a un cáncer de pulmón.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.