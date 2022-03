Finalmente, Rachel Zegler podría estar en los Oscar. La Academia le ha invitado a ser una de las presentadoras

Primero sorprendió que Rachel Zegler no estuviera entre las cinco finalistas al Oscar a la mejor actriz protagonista por West Side Story, luego que tampoco hubiera sido invitada para asistir a la ceremonia de entrega de premios que tendrá lugar el domingo 27 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles. Si el hecho de que no fuera nominada entra dentro de los vaivenes, ninguneos o sorpresas de los Oscar y los votos, la segunda no parecía justificable teniendo en cuenta que el musical de Spielberg es una de las nominadas en la categoría de mejor película, y siempre se acostumbra a invitar a los protagonistas de los largometrajes candidatos a la estatuilla principal.

Pero, según informa en exclusiva The Hollywood Reporter, ante el revuelo causado y el alud de protestas de sus fans, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas digamos que ha decidido enmendar "el error" proponiéndole a la prometedora actriz de 20 años que sea una de las presentadoras de la gala.

Todo empezó el pasado fin de semana, después de que Zegler publicara unas imágenes suyas en Instagram y un seguidor le preguntara por el modelito que luciría en la gala de los premios más famosos del cine, a lo que ella respondió "el chándal y la camisa de mi novio", y explicando que no había sido invitada. "Animaré a West Side Story desde mi sofá y estaré orgullosa del trabajo que hicimos incansablemente hace tres años. Espero que ocurra algún milagro de última hora y pueda celebrar nuestra película en persona, pero así funciona a veces, supongo (...) "Gracias por toda la sorpresa e indignación, yo también estoy decepcionada. Pero está bien. Estoy muy orgullosa de nuestra película", siguió comentando.

No solo los fans mostraron su enfado, también nombres famosos como por ejemplo Russ Tamblyn, uno de los votantes de la Academia y el actor que interpretó a Riff en la oscarizada versión de West Side Story de 1961, tuiteó que "era el deber de la Academia encontrarle a Rachel un asiento en los Oscar. Por favor, hagan lo correcto con ella".

Alec Baldwin también tuiteó que estaba dispuesto a comprarle un par de entradas para la ceremonia, Y Gloria Calderón Kellett, la showrunner de la serie Día a día, manifestó su indignación en las redes sociales escribiendo: "¿Qué tal si, en una de esas raras ocasiones en que los latinos tienen una película nominada a un OSCAR, invitan a la protagonista? Los latinos son el 18,5% de este país. ¡BASTA!”. (la madre de Zegler es estadounidense, pero de ascendencia colombiana).

Sin embargo, ¿la decisión de no invitarla, era un olvido o error imputable a la Academia de Hollywood? Sin un comunicado oficial al respecto, la web de EW explicaba que eran los estudios, en este caso 20th Century Studios, propiedad de Disney, los encargados de repartir las invitaciones entre el equipo de la película. Y, de ser así, ¿por qué Disney no estaría interesada en que Zegler asistiera a la ceremonia?

La respuesta la podría tener otro artículo publicado en The Wrap, y se debería a que la actriz está rodando la versión en acción real de Blancanieves y los siete enanitos en Londres y su viaje a Los Angeles podría perjudicar la producción, retrasando el rodaje en el caso de que llegara a dar positivo por Covid. Así, Rachel Zegler pudo estar presente en los BAFTA, los premios de la Academia británica. La misma información recoge que precisamente en los BAFTA tanto Kenneth Branagh como el actor Ciarán Hinds habrían dado positivo en el test de coronavirus, y ahora ambos, nominados por Belfast como director, productor y guionista por parte de Branagh, y como actor de reparto Ciarán Hinds, no podrán estar presentes en el Teatro Dolby.

Recordemos que West Side Story ha recibido 7 nominaciones a los Oscar, y uno de los que parecen cantados (y nunca mejor dicho) es el de actriz de reparto para Ariana DeBose.

