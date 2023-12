Rachel McAdams explica por qué no participó en el reencuentro de 'Chicas malas'

En el marco del Black Friday, la compañía Walmart lograba reunir a gran parte del reparto de Chicas malas en un anuncio en el que se comunicaban (sin éxito) con las nuevas generaciones. Así éramos testigos de qué había sido de Cady (Lindsay Lohan), Karen (Amanda Seyfried) y Gretchen (Lacey Chabert), pero la ausencia de Regina (Rachel McAdams) se sintió demasiado, empañando este bonito recuerdo.

Ahora, la actriz que interpretará a la líder de las Divinas ha querido explicar sus razones de por qué no formó parte de esta reunión, después de que muchos señalaran que formaba parte de su trayectoria como alérgica a la fama y las cámaras más allá de su entorno laboral, y las propias palabras de Walmart señalando que fue ella la que decidió declinar la oferta.

"Si soy totalmente honesta, no estaba entusiasmada con hacer un anuncio de televisión. Nunca he hecho ninguno y simplemente no sentía que fuera parte de mi trabajo", señalaba McAdams para People. La norteamericana reconoce que "no sabía que todas" sus compañeras de reparto, Lohan, Seyfried y Chabert, participarían finalmente en este anuncio.

Rachel McAdams siempre será una Divina

"Por supuesto, siempre querré ser parte de una reunión de Chicas malas y estar con mis Divinas, pero lo descubrí más tarde", añadía la actriz ante el desconocimiento de que sería la única ausente y mostrando su amor por el clásico de la comedia de 2004, dirigido por Mark Waters.

No ha sido el único reencuentro entre el reparto y el equipo de la serie a lo largo de los años, pero sí el más emotivo, debido a que volvían a introducirse en sus papeles para enseñarnos qué podría haber sido de su vida, contando también con otros intérpretes como Daniel Franzese y Rajiv Surendra, quienes ya formaran parte del casting original.

Las palabras de McAdams, que tienden una mano a un futuro reencuentro en condiciones entre los alumnos de Chicas malas, llega en un momento en el que los espectadores esperan con ansias el nuevo filme musical que aterrizará el 12 de enero de 2024, dos décadas después del estreno de la película original.

