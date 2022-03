¿Quiénes entregan los Oscar? Lista completa de presentadores de los Oscar 2022

Los Oscar ya están a la vuelta de la esquina y qué sería de los premios más importantes del cine sin sus presentadores. No hablamos del conductor/a de la gala, que aún está por confirmarse, sino de los encargados de anunciar cada categoría y, sobre todo de pronunciar el nombre de la ganadora.

Para este año los Oscar parecen estar buscando algo diferente y en la lista de presentadores se pueden encontrar personalidades muy diversas del mundo del espectáculo, pero también de fuera de este. Por cada Uma Thurman, Samuel L. Jackson o Bill Murray están también el productor discográfico DJ Khaled, el patinador de skate Tony Hawk o incluso las hermanas Williams, aunque en el caso de las deportistas tenga sentido dado que El método Williams se encuentra entre las nominadas.

Sea como fuere, no habrá que esperar mucho para ver a esta variopinta galería de invitados, que se pasarán por el Dolby Theatre de Los Angeles esta madrugada del 27 al 28 de marzo. Entre ellos estará hasta Rachel Zegler, la protagonista de West Side Story que fue noticia por no haber sido invitada a la gala y ahora no solo lo está, sino que además presentará uno de los premios. A continuación puedes consultar la lista al completo de los presentadores anunciados:

Halle Bailey

Stephanie Beatriz

Josh Brolin

Ruth E. Carter

Sean “Diddy” Combs

Kevin Costner

Jamie Lee Curtis

DJ Khaled

Jacob Elordi

Jennifer Garner

Jake Gyllenhaal

Woody Harrelson

H.E.R.

Tiffany Haddish

Tony Hawk

Anthony Hopkins

Daniel Kaluuya

Samuel L. Jackson

Lady Gaga

Lily James

Zoë Kravitz

Mila Kunis

John Leguizamo

Simu Liu

Rami Malek

Shawn Mendes

Jason Momoa

Bill Murray

Lupita Nyong’o

Elliot Page

Rosie Perez

Chris Rock

Jill Scott

Naomi Scott

Tyler Perry

Tracee Ellis Ross

J.K. Simmons

Kelly Slater

Wesley Snipes

Uma Thurman

John Travolta

Shaun White

Serena Williams

Venus Williams

Yuh-Jung Youn

Rachel Zegler

