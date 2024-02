Quién es Malin Akerman, la actriz de 'Watchmen' que presentará Eurovisión 2024

Después de que gala de Eurovisión de 2023 contara entre sus presentadoras con la actriz Hannah Waddingham, conocida por su papel como Rebecca Welton en la serie Ted Lasso, la nueva edición contará en su celebración en Malmö (Suecia) con Malin Akerman, la actriz conocida por sus trabajos en Watchmen, Las últimas supervivientes o Matrimonio compulsivo.

Nacida el 12 de mayo de 1978 en Estocolmo (Suecia), Akerman debutaba a finales de los 90 en series de televisión como La Tierra: conflicto final, Al otro lado y Cazatesoros. Su primera participación en el cine llegaba de la mano del cineasta Rob Cohen en la película The Skulls: Sociedad secreta (2000), donde coincidía con estrellas de la talla de Joshua Jackson y Paul Walker.

En las décadas siguientes a su debut, la actriz sueca también aparecería en las series Una segunda oportunidad, La espada de la hechicera, Love Monkey, Entourage (El séquito), Como conocí a vuestra madre, Robot Chickens, Billions, Dollface o Childrens Hospital (por la que el equipo ganó un Emmy), entre otras.

Sin embargo, los papeles que la llevaron a poseer un gran reconocimiento llegaron con sus incursiones en el cine en las comedias 2 colgaos muy fumaos, 27 vestidos, La proposición, Las últimas supervivientes o Matrimonio compulsivo, aunque el filme por el que resultó más popular fue por la obra de superhéroes Watchmen.

En 2009, el director Zack Snyder adaptó a la gran pantalla la novela gráfica de Alan Moore y Dave Gibbons, Watchmen, para la que contó en uno de los papeles protagonistas con Akerman, quien interpretó a Laurie Juspeczyk / Silk Spectre. Un filme recordado con cariño por muchos y que volvió a estar en boca de todos con el estreno de la miniserie homónima de 2019 para HBO.

En los últimos años, la intérprete ha trabajado en la serie de animación Anything y en la de acción real Ett sista race, así como en los filmes Us or Them, The Christmas Classic y The Donor Party. En esta última coincidiendo con Jerry O'Connell, actor conocido por Cuenta conmigo o Scream 2.

En un momento en el que la actriz y productora tiene pendientes hasta seis trabajos, entre los que encontramos los filmes Nowhere Men o la serie Shadows of Deceit, esta será la nueva presentadora de Eurovisión 2024 junto a la humorista Petra Mede.

Un mundillo de la música que conoce de cerca como vocalista del grupo de indie rock Ozono y tras haberse a atrevido a cantar las melodías del filme Rock of Ages. La era del Rock y la serie Un pedazo de mi corazón. La faceta más desconocida de una actriz repleta de talento que promete enamorar también a los eurofans.

