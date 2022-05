Quién es Gorr, el nuevo gran villano del MCU al que dará vida Christian Bale

Con un aspecto a medio camino entre Gollum y Voldemort pero dejando entrever que tiene un poder mucho mayor que ambos, Gorr se ha presentado como una de las grandes revelaciones del último tráiler de Thor: Love and Thunder, en la que presumiblemente será el nuevo gran villano al que tenga que hacer frente El dios del trueno, esta vez acompañado de una nueva y mejorada Jane Foster a la que ya vemos capaz de portar el Mjölnir. Pero la pregunta es, ¿quién es realmente Gorr?

Gorr, también conocido como el Dios carnicero o el carnicero de los dioses, es un personaje relativamente joven dentro de los cómics de Thor. Mientras que otros personajes como Loki, Hela (a la que dio vida Cate Blanchett) o incluso Beta Ray Bill llevan asentados desde los años 80, Gorr no apareció por primera vez en un cómic hasta hace 9 años, cuando hizo su entrada en Thor: God of Thunder # 2 dentro del relanzamiento que supuso la serie Marvel NOW!.

Antes de convertirse en el carnicero de los dioses, Gorr apenas sobrevivía en un planeta árido y sin nombre conocido donde apenas había recursos naturales para que su pueblo pudiera subsistir. En definitiva, un planeta inhabitable en el que Gorr se había criado en las más duras condiciones, entre ellas la de haber perdido a su madre, y por eso creció teniendo que aferrarse a la inquebrantable fe a los dioses que se profesaba en su tribu. Cuando se hizo mayor e intentó formar una familia, nuevamente los terremotos del planeta lo llevaron a perder a su mujer e hijos, y fue entonces cuando se dio cuenta de que los dioses a los que les había estado rezando o no existían o debían de haberle dado la espalda.

Desde su aparición en 2013, Gorr es uno de los villanos más peligrosos a los que se ha enfrentado Thor en los cómics Cinemanía

Su comportamiento disidente e incrédulo lo llevó a ser apartado por su tribu y vagar en solitario por el desierto, lo que casi le cuesta la vida. Sin embargo, en su camino Gorr se topó con la pelea entre dos dioses, uno dorado y otro que no es nada menos que Knull, el dios malvado que creó a los simbiontes que posteriormente habitarían en Venom o Matanza. Cuando el dios dorado le imploraba ayuda a Gorr, este tomaba la espada de Knull y remataba al dios dorado, adquiriendo en ese momento algunos de los poderes del debilitado Knull a través de su vinculación con la espada, la All-Black the Necrosword.

Poderes como la inmortalidad, superfuerza y velocidad o manipulación de la materia oscura. Con todo ello adquirido y la sed de venganza hacia los dioses ahora que sabía que estos eran reales, Gorr empieza a vagar por el universo asesinando a todo dios que se encuentra a su paso (entre ellos nada menos que Galactus) gracias al poder de la espada, que como el simbionte hace que la maldad se apodere de quien la porta. Eventualmente Gorr se encontraba en el camino de Thor, con quien empieza a librar una serie de batallas y al que está a punto de vencer si no es por la intervención de los vikingos que salvan al hijo de Odin.

A partir de ahí, Gorr ha de crear varias maneras para continuar con su matanza de dioses y hacer frente a Thor, desde una legión de oscuras criaturas creadas a través de los poderes de Knull y llamados Black Berserkers a una gran bomba construida por dioses esclavizados y que puede acabar con todos. Sabiendo todo esto, el de Christian Bale promete ser uno de los villanos más terroríficos y peligrosos de todo el MCU, más aún si empuña la Necrosword que aun no se ha dejado ver en el primer adelanto. Thor (Chris Hermsworth) necesitará de la ayuda de Jane Foster (Natalie Portman), Valquiria (Tessa Thompson) y cualquier otra ayuda externa para hacer frente al carnicero que amenaza con destruirlo todo.

