¿Quién es Binary, el personaje más misterioso de 'The Marvels'?

Ha llegado a cines la película nº33 del Universo Cinematográfico de Marvel. Forma parte de su Fase 5 en el ecuador de la llamada Saga del Multiverso, que a rebufo de los movimientos industriales de Disney (esto es, la absorción voraz de propiedades en Hollywood) se puede permitir reunir bajo su seno una cantidad inabarcable de personajes. En la ficción como tal, esta posibilidad se ha ajustado a los diversos terremotos del multiverso, que nos conduce a conocer realidades alternativas y reencontrarnos con personajes históricamente alejados del influjo de Kevin Feige. Como, sin ir más lejos, los X-Men.

(A PARTIR DE AQUÍ, SPOILERS)

Durante la mayor parte del metraje, The Marvels se mantiene alejada de estos jaleos. Es decir, recupera a algún que otro personaje de forma inesperada (aunque destripada en algún tráiler, como ha pasado con la Valquiria de Tessa Thompson), pero por lo general prefiere pasar el tiempo con sus tres protagonistas. Carol Danvers, Kamala Khan y Monica Rambeau. Capitana Marvel, Ms. Marvel y Photon, interpretadas por Brie Larson, Iman Vellani y Teyonah Parris. Ellas son las Marvels del título, pero durante el clímax experimentan una baja: luchando contra Dar-Benn (Zawe Ashton), Monica se sacrifica para salvar el universo.

O eso es lo que creen sus consternadas compañeras. En realidad Monica ha acabado en una realidad paralela de tantas, como podemos comprobar en la escena poscréditos del film que dirige Nia DaCosta. Ahí se encuentra en lo que parece ser una Mansión X: el cuartel general de unos X-Men de quienes conocemos un par de miembros. Está la Bestia-Hank McCoy que interpretara Kelsey Grammer por primera vez en X-Men: La decisión final, que a su vez habla de un “Charles” que solo puede ser el Profesor X. Pero sobre todo está Maria Rambeau (Lashana Lynch). La madre de Monica, que en el universo del que proviene murió por cáncer.

Claro está, dicha Maria Rambeau es muy distinta a la que conoce su hija de otra dimensión. No tiene enfermedad alguna, no reconoce a Monica, y además viste un flamante uniforme que la identifica como Binary. Una superheroína de la que no llegamos a saber mucho más, porque justo la película funde a negro. Así que intentemos aclarar quién es esa tal Binary.

La Fénix de Capitana Marvel

La versión de Binary que nos deja entrever The Marvels es bastante diferente a la de los cómics, puesto que en ellos su álter ego nunca fue Maria Rambeau. De hecho fue la propia Capitana Marvel, Carol Danvers, así que habrá que dilucidar este cambio antes de nada. En el Universo Cinematográfico de Marvel, Maria ha acostumbrado a ser la mejor amiga de Carol, una antigua compañera de la aviación cuya hija, Monica, la Capitana Marvel adoptó como protegida. Siempre que ha podido ha estado ahí para apoyarla, pero sin superpoder alguno.

Esta imagen del personaje cambió en Doctor Strange en el multiverso de la locura, cuando el personaje de Benedict Cumberbatch arribaba en un universo resguardado por los Illuminati: un cuerpo de superhéroes en el que había algún que otro X-Men (como el citado Profesor X, aquí nuevamente Patrick Stewart) y también Maria Rambeau habiéndose convertido en la Capitana Marvel de esa realidad. Aquí la maquinaria de Kevin Feige jugó por primera vez a intercambiar los destinos de Maria y Carol, acaso allanando el terreno para lo que vemos en el sorprendente epílogo de The Marvels. Pero el caso, ¿quién es Binary?

Lashana Lynch como Capitana Marvel Disney

Pues Binary nació en torno a 1982, y dentro de los cómics de X-Men (no es casual, por tanto, que en The Marvels aparezca junto a Bestia y en las instalaciones de una Patrulla X por conocer). Su identidad original no era otra que la de Carol Danvers, que había sido creada 14 años antes y entonces respondía al nombre de Ms. Marvel. Esta Carol solía colaborar con los X-Men, hasta el punto de tener una relación estrecha con Pícara: tan estrecha como para que esta mutante le robara sus poderes y se metiera en sus pensamientos. Era un problema que Carol venía arrastrando cuando de repente, durante una misión, fue abducida.

La Ms. Marvel de los años 80 había acudido junto a los X-Men a enfrentarse contra el Nido, una agrupación alienígena que capturó tanto a los mutantes como a Carol. Según la tenían en su poder, estos extraterrestres empezaron a hacer experimentos con Ms. Marvel, hasta el punto de despertar un álter ego de enorme poder. Uno que más tarde Ms. Marvel podía invocar a voluntad, y al que apodó Binary. Esta versión evolucionada de la superheroína tiene los poderes de Capitana Marvel incrementados por 1000, pudiendo absorber la energía cósmica y canalizarla en destructora masas de energía.

Es uno de los personajes más poderosos del canon marvelita, a la altura de la Fénix en la que se transformaba Jean Grey. Su aparición con el rostro de Maria Rambeau en The Marvels es interesante en primer lugar porque sus poderes son bastante similares a lo que Dar-Benn quería conseguir obteniendo los dos brazaletes: la villana de hecho moría al intentar retener la energía del sol y ser autodestruida. Pero sobre todo es jugoso por lo que puede implicar de cara al futuro de la franquicia.

La Binary de los cómics

La siguiente película programada en el calendario del MCU es Deadpool 3. Concretamente es el único film previsto para 2024 (justo acaba de confirmar fecha para el 26 de julio), y se supone que este supondrá la irrupción oficial de Deadpool en la continuidad de Marvel. Lo que podría implicar, amén del inevitable desfile de cameos, que el universo que muestra el final de The Marvels es el del Mercenario Bocazas: al fin y al cabo, este es uno que comparte con los X-Men que siempre hemos conocido a través de las películas de Fox.

Deadpool 3 podría conectar ambas líneas temporales, quizá devolviendo a Monica a su realidad original pero llegando acompañada de esta nueva versión de su madre. O, sin que cambiara en realidad el resultado, este universo podría simplemente implosionar y que la presencia de Binary fuera más irrelevante de lo que parece. Quizá, porque el plan es que la Carol Danvers de Brie Larson descubra pronto su propio lado binario.

