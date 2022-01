“Quería matarme”: Nicolas Cage cuenta su mala experiencia con un caballo en el rodaje de su próxima película

La revalorización de Nicolas Cage, más allá de los memes de Internet, es una realidad, y no habría sido posible sin títulos como Mandy, Color Out of Space o, más recientemente, Pig. En esta última película de Michael Sarnoski Cage encarna a un pobre hombre en busca de su cerdo, y a su paso por EE.UU. ha conseguido una aclamación crítica prácticamente unánime. Se habla de premios, se habla del mejor momento de su carrera, y a falta de que Pig llegue a España (no lo hará hasta este 13 de mayo) podemos deleitarnos con el tour promocional de su protagonista, que le ha llevado a participar en el último número de The Hollywood Reporter.

La publicación abre con una mesa redonda centrada en algunos de los actores que más elogios han despertado esta temporada. Son Jonathan Majors, Peter Dinklage, Simon Rex, Andrew Garfield y el propio Cage, que este mismo año estrenará en EE.UU. una película tan excéntrica como The Unbearable Weight of Massive Talent, donde hace de él mismo. Gracias a la entrevista supimos de aquella vez que el actor le pidió a su tío Francis Ford Coppola que le permitiera interpretar al hijo de Sonny Corleone en El padrino III, y cómo este se negó en redondo para dárselo a Andy García. No ha sido la única revelación sorprendente.

Y es que en un momento dado a estos actores se les ha preguntado por su experiencia con animales en el set. Majors ha dominado la conversación gracias a su presencia en el western de Netflix Más dura será la caída, pero al lanzar el tema de los caballos Cage no ha podido evitar recordar una impactante anécdota. El actor pronto estrena también (tal es su ritmo de trabajo) su propio western, Butcher’s Crossing. Dirigido por Gabe Polsky, el rodaje de esta película casi termina con Cage en el hospital, según contó en la mesa redonda. “Al menos tuviste un buen caballo”, empezó diciéndole a Majors.

“Mi caballo en Butcher’s Crossing, llamado Rain Man, quería matarme”, contó acto seguido. “¿Rain Man? ¿Dónde has rodado eso?”, preguntó Majors. “En Montana. En Blackfoot Country. Rain Man no dejaba de intentar derribarme y estrellar mi cabeza contra los tejados, y entonces yo me bajaba para tratar de ser amable con él, y me daba un cabezazo. Siempre he tenido buenas experiencias con los caballos, pero Rain Man quería matarme”, se lamenta Cage. “Estoy muy contento de haber salido vivo de esa película”.

“El director era Gabe Polsky. En la última toma le dije ‘Gabe, no voy a volver a subirme un caballo’. Y uno de los nativos americanos se burló de mí diciendo ‘oh, Nic va a bajarse del caballo, nos subimos nosotros’. ‘Vale, bien, lo haré yo’. Así que subí y, de nuevo, intentó tirarme. Yo estaba como ‘eso es todo. Esta era mi última toma y tenía que hacerla como una acrobacia’. Casi me mata en esa última toma. Como puedes ver tengo un trastorno de estrés postraumático por culpa de Rain Man”. Cage también ha estado rodeado de animales en Pig, pero parece llevarse mejor con los cerdos que con los caballos.

