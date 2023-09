Qué ver hoy en Netflix, HBO Max y Amazon Prime Video: sábado 9 de septiembre de 2023

El verano queda atrás, y sobreviene un septiembre que en España ha prometido por todo lo alto terminar con la racha calurosa (en favor de lluvias torrenciales) mientras la actualidad cinematográfica se ve marcada por la afluencia de festivales internacionales. Es lo que explica en parte que el flujo de grandes blockbusters se calme un poco, y que en directa consecuencia las plataformas de streaming parezcan una buena opción si por lo que sea no encuentras nada interesante en la cartelera.

Queridos blancos (Netflix)

No tienes por qué ver una película, de hecho. Hubo una, Querida gente blanca, que cautivó tanto con su posicionamiento racial que al director, Justin Simien, no le pareció mala idea ampliar la historia en forma de serie. Queridos blancos ha intensificado la fama de Simien en la industria lo suficiente como para coquetear con una serie de Star Wars centrada en Lando Calrissian, y aunque eso no haya llegado a buen puerto su salto al streaming suscitó muy buenas críticas.

Expediente Warren: The Conjuring (HBO Max)

Tienes actualmente en cines La monja 2, pero como se trata de la segunda parte del que a su vez resulta ser un spin-off de una franquicia amplísima, quizá te intimide todo lo que tendrías que ver antes. Así que por qué no dejar La monja 2 para más tarde, y empiezas por el principio: el Warrenverso de James Wan, con todos sus monstruos y leyendas urbanas, se desarrolló gracias al estruendoso éxito de The Conjuring, que nos presentó por primera vez al matrimonio de Ed y Lorraine Warren resolviendo misterios entre jumpscares.

Belfast (Amazon Prime Video)

Sin despegarnos de la cartelera, es posible que hayas oído que la semana que viene tendremos otra película de Kenneth Branagh como Hércules Poirot. Misterio en Venecia sucede a Muerte en el Nilo, y esta a su vez a Asesinato en el Orient Express. Entre medias Branagh se apuntó a la moda de los directores haciendo autoficción y catapultó Belfast a los Oscar, gracias a una remembranza tan melancólica como preciosista.

Carter (Netflix)

De vuelta en Netflix, Carter supone una garantía total de emociones fuertes. Es una película procedente de Corea del Sur al igual que el gran éxito de la plataforma de streaming, El juego del calamar, pero por otra parte esta indaga en la acción espídica y pirotécnica, con unas coreografías y movimientos de cámara que aconsejan que no apartemos a su director, Jung Byung-gil, de nuestro radar.

