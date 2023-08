'La monja 2': reparto, tráiler y fecha de estreno del nuevo spin-off de 'Expediente Warren'

El Warrenverso es una de las propiedades más lucrativas de Warner Bros., en la medida que cada película de la saga principal (dedicada al matrimonio Warren, que existió realmente pero con más sospechas de ser unos estafadores que las que da a entender el cine) es susceptible de prolongarse en spin-offs dedicados a los distintos entes sobrenaturales que van apareciendo. Aparte de Annabelle y La Llorona, lo ocurrido con el demonio Valak ha sido especialmente fructífero.

Valak debutó en Expediente Warren: El caso Enfield, dándose a entender que una de sus encarnaciones preferidas era la de una monja de insoportable mal rollo. El caso Enfield nos llevó a La monja en 2018, una precuela que se ambientaba en Rumanía durante los años 50 y presentaba un primer enfrentamiento entre el susodicho Valak (habiendo tomado los hábitos) y una intrépida monja de verdad, llamada Irene. Como fue un éxito, ahora tenemos la inevitable secuela.

'La monja 2': fecha de estreno

El regreso de Valak Warner Bros.

La monja estuvo dirigida por Corin Hardy, que no ha repetido de cara a La monja 2. La dirección corre a cuenta ahora de un veterano del Warrenverso como es Michael Chaves, en la franquicia desde que dirigiera La llorona. Tan buen sabor de boca dejó con esta última, que James Wan le ofreció sustituirle de cara a una película de la saga principal, la que sería la tercera entrega. Expediente Warren: Obligado por el demonio llevó la rúbrica de Chaves, y ahora repite en La monja 2.

Teniendo en cuenta lo que recaudó La monja y los números que suelen acompañar a cada spin-off de Expediente Warren, Warner se las promete muy felices con esta secuela. Ha fijado su estreno para el 8 de septiembre, culminando un verano muy satisfactorio para los amantes del género tras la sucesión de Háblame y No tengas miedo (Cobweb). La monja 2 se apartará del terror psicológico para sumirnos en un familiar tren de la bruja (o de la monja) marcado por los jumpscares.

'La monja 2': tráiler

Y precisamente de jumpscares está repleto el avance oficial de La monja 2. Con guion de Akela Cooper, el tráiler de esta esperada secuela muestra que sigue intacto el estilo instaurado por James Wan desde el primer Expediente Warren. Es el que ha hecho de la franquicia un activo tan valorado, gestionándose como una suerte de universo superheroico donde Wan sigue teniendo la voz cantante como productor junto a Peter Safran; este último hoy por hoy también liado con otra saga dada a los sobresaltos como es el Universo de DC que lidera con James Gunn.

Guion de Akela Cooper, siguen produciendo James Wan y Peter Safran, este en DC

'La monja 2': reparto

En La monja 2 vuelve Taissa Farmiga como la hermana Irene: actriz a la que hemos visto en The Bling Ring que cuenta con la particularidad de ser la hermana de Vera Farmiga. Esto es, quien encarna a Lorraine Warren en la saga principal de Expediente Warren: una coincidencia que en principio no tiene nada que ver con la trama de estas películas. En la secuela acompañan a Farmiga Storm Reid (vista recientemente en Euphoria y The Last of Us) y Anna Popplewell (dada a conocer con Las crónicas de Narnia). Bonnie Aarons repite como el Valak monjil.

Taissa Farmiga en 'La monja II' Warner Bros.

'La monja 2': argumento

Otro fotograma de 'La monja 2' Warner Bros.

Del argumento de La monja 2 no sabemos mucho. Es decir, del tráiler deducimos que la hermana Irene volverá a toparse con Valak durante otra de sus travesuras, cambiando el escenario de Rumanía por Francia pero ciñéndonos a la década de los 50: mucho antes de los sucesos que cuenta la trilogía Expediente Warren. Hay quien piensa que igual esta película podría aclarar si la hermana Irene tiene un auténtico parentesco con Lorraine Warren, pero para saberlo habrá que esperar un poco.

