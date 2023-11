Qué ver hoy en Netflix, HBO Max y Amazon Prime Video: sábado 4 de noviembre de 2023

Gracias a tener entre medias Halloween y el festivo correspondiente de Todos los Santos, esta semana la cartelera española se ha actualizado antes que de costumbre. Así que ya hace algunos días desde el estreno de Saben aquell, un estupendo biopic dedicado al humorista Eugenio al que da vida David Verdaguer. La película, que lo tiene todo para encandilar al público, es el último trabajo como director de David Trueba, miembro de una familia que de encandilar al público sabe un rato.

El olvido que seremos (Netflix)

Ahí tenemos el caso de su sobrino Jonás Trueba, pero especialmente de su hermano Fernando: uno de los cineastas más prolíficos de nuestro país. Una de sus películas más recientes, El olvido que seremos, es un buen exponente de cómo se las ha ido apañando para conquistar a crítica y público de forma regular, en este caso a través de un biopic como es Saben aquell. Así, la película se basa en la vida de Héctor Abad Gómez, un médico colombiano a quien encarna para el cine Javier Cámara.

La rueda del tiempo (Amazon Prime Video)

Otro estreno que ha tenido reseñas estupendas es Vidas pasadas. Promete ser la sensación indie del año y al frente está Celine Song como directora. Quien no es lo que se dice una debutante, pero para comprobar qué ha hecho antes hay que irse al lugar menos pensado. Concretamente a una lujosa serie de fantasía heroica de Amazon, basada en las novelas de Robert Jordan con Rosamund Pike de protagonista. Sí, Song ha sido guionista de La rueda del tiempo, cuya segunda temporada se estrenó en streaming el pasado mes de septiembre.

Antes del atardecer (HBO Max)

No hace mucho se cumplieron 30 años del estreno de Movida del 76, la película que consagró a Richard Linklater como cineasta. Desde entonces este se ha labrado una carrera a caballo entre Hollywood y el cine independiente que más quisieran muchos, aunque seguramente su proyecto más conocido sea la trilogía Antes de... De la cual te recomendamos especialmente la segunda, Antes del atardecer, pues en pos del reencuentro de Ethan Hawke y Julie Delpy Linklater consigue fraguar una de sus mejores películas, y también de las más emotivas.

Sonic 2: La película (Netflix)

Sin dejar de lado la cartelera de la semana, quizá te hayas percatado de la presencia de Five nights at Freddy's. Ahí donde la ves, ya se trata de una de las películas basadas en videojuegos más exitosas de todos los tiempos, pero en caso de que el cine de terror no sea lo tuyo hay otras opciones para festejar el vínculo del romance entre cine y videojuegos. Por ejemplo Sonic. Concretamente su segunda parte. Por qué no. Sonic 2: La película está muy bien, y vuelve a tener a Jim Carrey como villano.

