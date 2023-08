Qué ver hoy en Netflix, HBO Max y Amazon Prime Video: sábado 26 de agosto de 2023

Agosto toca a su fin con la esperanza de que el clima mejore y las sucesivas olas de calor frenen un poco. Según concluye el mes hay que hacer acopio de las buenas experiencias del verano o bien esperar que las vacaciones se alarguen un poco, con las plataformas de streaming listas para seguir dispensando contenido allá donde estemos pasando un calor insoportable. Para este sábado te recetamos hasta cuatro de estos “contenidos” que seguramente te ayuden un poco a pasar el bochorno.

Hogar (Netflix)

Este viernes Mario Casas estrenó su debut como director, Mi soledad tiene alas. Una película que ha logrado poner en pie gracias a la credibilidad que se ha esforzado en recabar como actor, una vez fuera el ídolo forracarpetas de mediados de los 2000. Esos tiempos acabaron a raíz de propuestas como este thriller, con Javier Gutiérrez, que se convirtió en un exitazo de Netflix durante los meses más crudos de la pandemia.

Flash (HBO Max)

Que Tom Cruise dijera que “necesitábamos películas como esta” no ayudó al superhéroe de DC a obtener una taquilla satisfactoria, nutriendo una racha de fracasos que se prolonga a Black Adam, ¡Shazam! La furia de los dioses y la recentísima Blue Beetle. No obstante, la película protagonizada por Ezra Miller acaba de llegar a HBO Max, así que es buen momento para comprobar si esa mala taquilla era merecida, o si esos cameos digitales eran tan horribles como parecía en los vídeos filtrados. Hay una respuesta clara para uno de estos interrogantes.

El hombre en el castillo (Amazon Prime Video)

El calor no ofrece una buena tesitura para pensar, pero no está mal resistirse a él y adentrarse en una de las historias de mayor ambición conceptual que pergeñara Philip K. Dick. Su adaptación televisiva supo retener el caudal intelectual de la novela, situándonos en una inquietante ucronía que se preguntaba cómo le hubiera ido al mundo si los nazis ganaran la Segunda Guerra Mundial. Pista: no muy bien.

A ciegas (Netflix)

Ya que antes hablábamos de Mario Casas, no hay que olvidar que antes de Mi soledad tiene alas le vimos dando otro giro a su carrera con Bird Box Barcelona, producida por Netflix. Se trataba de la secuela oficiosa de uno de los grandes éxitos del historial de la Gran N, en tanto a ese thriller postapocalíptico que protagonizó Sandra Bullock sin poder mirar a sus atacantes a los ojos. Es un buen momento para recuperar esta película.

