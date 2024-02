Qué ver hoy en Netflix, HBO Max y Amazon Prime Video: sábado 24 de febrero de 2024

Los estrenos de este fin de semana son bastante potentes. Por un lado, en lo referente al cine español, tenemos La estrella azul y lo nuevo de Arantxa Echevarria, que muy poco después de que Chinas compitiera en los Goya cambia radicalmente de registro: hablamos de su comedia de enredo Políticamente incorrectos. Por otro lado tenemos a dos cineastas de enorme prestigio internacional: Andrew Haigh con Desconocidos, y Todd Haynes con Secretos de un escándalo. Partiendo de tamaña cartelera podemos destilar un menú muy apetecible en streaming.

Carmen y Lola (Netflix)

No es la primera vez que Echevarria plantea un cambio tan drástico de tercio en su cine, de la ligereza de Políticamente incorrectos a la gravedad social de Chinas. Y es que la directora triunfó comercialmente con otra comedia, La familia perfecta, muy poco después de consolidar su carrera a partir de Carmen y Lola. Este drama se acercaba a la realidad gitana en torno a un romance sáfico, teniendo excelentes críticas además del respaldo de la Academia y el lanzamiento al estrellato de Carolina Yuste.

Looking (HBO Max)

Andrew Haigh, por su parte, es un director de marcada preocupación queer, que antes de Desconocidos (cuya pareja está formada por Andrew Scott y Paul Mescal) había emocionado al mundo con Weekend o esta serie que hoy te recomendamos. Looking narró durante dos temporadas las vivencias de un grupo de amigos gays en San Francisco, donde destacaba la presencia de Jonathan Groff y Murray Bartlett (este último antes de hacernos otro nudo en el estómago con The Last of Us).

Carol (Amazon Prime Video)

Y no nos alejamos aún de las narraciones queer, pues Haynes es otro cineasta genuinamente interesado en la representación del colectivo LGTBIQ+ en la gran pantalla. No hay mejor ejemplo que esta obra maestra absoluta, homenaje al melodrama clásico hollywoodiense, que nos legó una historia de amor apabullante entre Rooney Mara y Cate Blanchett. Nunca es mal momento para revisarla y volverse a enamorar.

Aguas oscuras (Netflix)

La cuestión es que los intereses de Haynes han ido mucho más allá de este tipo de historias, pues también ha planteado emocionantes narraciones musicales (I'm not there y Velvet Goldmine), e incluso ha probado con un drama judicial algo más convencional, pero innegablemente efectivo. Hablamos del largometraje que firmó antes de Secretos de un escándalo, y que contaba con un espléndido Mark Ruffalo durante un largo litigio con las empresas químicas.

