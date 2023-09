Qué ver hoy en Netflix, HBO Max y Amazon Prime Video: sábado 23 de septiembre de 2023

Poco a poco va alzándose el tiempo otoñal, que esta temporada se presenta especialmente lluvioso y por tanto susceptible de dejarnos recluidos en casa, con afortunadamente plataformas de streaming llenas y llenas de contenido. Tardes donde nada entra mejor que una serie que te enganche por sus giros o gestas históricas, o películas que hagan lo mismo a través del carisma de grandes actores consagrados.

¿Quién es Erin Carter? (Netflix)

Esta serie es bastante reciente, y al poco de estrenarse tuvo una estupenda audiencia en el catálogo de Netflix. Al fin y al cabo, está hecha del material con el que se hacen las series capaces de convertir a los suscriptores de la Gran N en adictos. Su protagonista es Evin Ahmad, y el thriller lleno de revelaciones intempestivas en el que se involucrada da la casualidad que además se ambienta en España.

Tiempo de victoria (HBO Max)

No hace mucho sabíamos que HBO resolvía cancelar esta serie nada más terminar la segunda temporada. Contrariamente a lo que puedas pensar, no debería ser óbice para que te pusieras con Tiempo de victoria: La dinastía de los Lakers, pues aunque su recorrido de las gestas deportivas de esta formación va a quedar inconcluso, sigues contando con un puñado de capítulos divertidos e intensos en torno a las distintas intrigas que puede vehicular el baloncesto. Capitaneado por John C. Reilly.

El fotógrafo de Minamata (Amazon Prime Video)

Justo ayer se estrenaba en España Jeanne du Barry, que resulta ser el regreso al cine de Johnny Depp luego del terremoto que causaran en Hollywood las acusaciones de su exmujer Amber Heard, y el juicio derivado. Entre su salida de Animales fantásticos y su refugio en Europa, Depp protagonizó este biopic del fotógrafo W. Eugene Smith, enviado a trabajar a una ciudad japonesa que le cambiaría la vida.

Érase una vez en Hollywood (Netflix)

Esta semana se ha visto asimismo asaltada por rumores en torno al reparto que Quentin Tarantino está reclutando para la que sería su última película como director. Esta es The Movie Critic, y en tanto a reflexión cinéfila trazaría línea directa con su anterior película. Una que, para muchos, es su gran obra maestra, en tanto a indagación onírica en el Hollywood de 1969 y los ¿últimos? días de Sharon Tate.

