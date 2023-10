Qué ver hoy en Netflix, HBO Max y Amazon Prime Video: sábado 21 de octubre de 2023

Tenemos un nuevo Scorsese en cines. Lo cual es siempre una buena noticia, pero más en los últimos tiempos cuando al venerable director le cuesta tanto sacar sus proyectos adelante, y se ha visto obligado a coquetear con el streaming por mucha pleitesía que le rinda a las salas de toda la vida. Los asesinos de la luna, de hecho, es una coproducción de Paramount y Apple, y sucede a El irlandés, que en su día fue distribuida por Netflix junto a otra producción que hoy te recomendamos.

Rolling Thunder Revue (Netflix)

La relación de Bob Dylan y Martin Scorsese había conducido previamente a un documental tan magistral como No Direction Home, pero por fortuna para ambos fandoms ahí no acabó todo. Tiempo después, Scorsese planteó Rolling Thunder Revue en función a una gira bastante peculiar de Dylan, aunque en esta ocasión ambos quisieron jugar con las expectativas que todos depositamos en los documentales para confundirnos sobre qué era realidad y qué ficción. Dando pie a una película (o lo que sea) de lo más estimulante.

La novia cadáver (HBO Max)

Esta semana Henry Selick comentaba que había hablado con Tim Burton sobre la posibilidad de dedicarle una precuela a Pesadilla antes de Navidad. Burton, que hoy por hoy anda trabajando en Bitelchús 2, no dirigió la susodicha Pesadilla, y siempre se le ha atribuido a La novia cadáver el rol de película que sí dirigió para ajustar cuentas con el público. Ahora que tanto Bitelchús como Pesadilla antes de Navidad están en la conversación cinéfila, es un buen momento para revisarla.

Las vírgenes suicidas (Amazon Prime Video)

Uno de los grandes estrenos esperados para lo que queda de año es Priscilla, la respuesta de Sofia Coppola al Elvis de Baz Luhrmann. Priscilla busca, evidentemente, dar a conocer la perspectiva de Priscilla Presley en oposición a la opresiva fama de su pareja, atendiendo a la constante preocupación de Coppola por el punto de vista femenino. Uno que empezó a tratar en su primera película: una formidable adaptación de una no menos formidable novela de Jeffrey Eugenides.

El club de la medianoche (Netflix)

Mike Flanagan se ha marchado de Netflix, pero no sin antes lanzar una última serie que encandile a los fans del terror. Hablamos, claro, de La caída de la casa Usher, que ahora mismo está dando mucho que hablar en oposición a lo ocurrido con la serie inmediatamente anterior de Flanagan: El club de la medianoche, con tan mala audiencia que fue cancelada tras una única temporada. Si te gusta la obra del creador de Misa de medianoche, no es motivo suficiente como para no verla.

