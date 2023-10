¿Tendrá precuela 'Pesadilla antes de Navidad'? Tim Burton está a favor

Una de las películas afectadas por la doble huelga ha sido Bitelchús 2. La idea de Tim Burton, que vuelve a dirigir tras consagrarse con la entrega original a finales de los 80, es estrenarla el 6 de septiembre de 2024. Ha congregado un reparto espectacular que combina el estrellato de Jenna Ortega con los regresos de Winona Ryder y Michael Keaton, pero puesto que el SAG-AFTRA aún no ha llegado a un acuerdo con los productores por ahora la producción está inmersa en la incertidumbre. Y entretanto, otros films de Burton contemplan dar lugar a nuevas entregas.

Es decir. Burton no dirigió Pesadilla antes de Navidad en 1993. Es un equívoco muy extendido entre el público, aunque sí es cierto que la historia es suya y fue productor, mientras el encargado de dirigir esta influyente película de animación era Henry Selick. El cual acaba de ser entrevistado precisamente por People, y ha hablado de las posibilidades de una continuación de Pesadilla antes de Navidad. Quien también dirigiera Los mundos de Coraline admite que no le apetece demasiado embarcarse en una secuela de Pesadilla antes de Navidad.

Pues esta es “una película perfecta que surgió en el momento perfecto, solo para convertirse en algo mucho más grande a lo largo de los años”. Sería dificilísimo igualar ese milagro, y es una postura que aparentemente comparte Burton. “Creo que Tim Burton, en particular, piensa ‘¿por qué meternos ahí?’. No necesita ganar más dinero con una secuela. Ha tenido muchos otros éxitos, y hasta ahora nadie ha tenido una gran idea para una secuela. Sigo pensando que Tim tiene que decidir. No creo que haya ninguna idea que le convenza”.

Nada de esto quita que Burton y Selick descarten otro tipo de derivado, como podría ser una precuela. Ahí Selick sí tiene más ganas. “Habría una historia más interesante en cómo Jack se convirtió en el rey de Halloween Town”. Aunque la idea de remontarse al pasado de Jack Skellington no ha llegado a materializarse en un proyecto como tal, ya es una posibilidad que se le ha planteado a Chris Sarandon. Él fue quien dobló a Skellington, y asegura que repetiría sin dudar.

“Si hubiera una continuación, estaría allí en un minuto”. Si Bitelchús 2 funciona, quién sabe: es posible que volvamos a Halloween Town.

