Qué ver hoy en Netflix, HBO Max y Amazon Prime Video: sábado 11 de noviembre de 2023

No cabe duda de que el gran estreno de este fin de semana es The Marvels, aunque si la haya (muchas, y bastante razonables) de que la cúpula de Kevin Feige vuelva a llevarse el gato al agua en esta ocasión. Los pronósticos de taquilla son bajos, las críticas han sido mediocres, y esta secuela de Capitana Marvel llega además en un clima de hastío palpable con respecto al MCU. Lo que no quita que, en fin, siga habiendo un nutrido fandom detrás de la cabecera, y uno que puede seguir disfrutando de sus estrellas favoritas a través de la oferta streaming.

Tienda de unicornios (Netflix)

En torno a The Marvels, así las cosas, podemos reparar en intérpretes con una carrera de lo más interesante al margen de la Casa de las Ideas. Brie Larson sin ir más lejos: la intérprete de Carol Danvers, ganadora del Oscar por La habitación, debutó como directora en esta pequeña pero encantadora propuesta que llegó a Netflix poco después del lanzamiento de Capitana Marvel en 2019. Le acompañaba además, al igual que en este taquillero film, Samuel L. Jackson como sidekick enigmático.

Kong: La isla calavera (HBO Max)

Estas tres (sumando The Marvels) no han sido las únicas veces en las que Larson y Jackson han trabajado juntos. De hecho, en Kong: La isla calavera les acompañaba otro ilustre actor de Marvel como Tom Hiddleston (que acaba de culminar la segunda temporada de Loki en Disney+); todos haciendo equipo en una película enmarcada en el Monsterverse de Warner Bros. pero mucho más libre y salvaje que sus congéneres. La isla calavera es así un blockbuster modélico en su desvergüenza y generosidad a la hora de enseñar bichos enormes.

Chi-Raq (Amazon Prime Video)

Por seguir pasando revista del elenco de The Marvels, por aquí tenemos también a Teyonah Parris como Monica Rambeau, antigua protegida de Carol. A esta actriz ya la has podido ver en Candyman o en Bruja Escarlata y Visión (donde debutó su personaje marvelita), pero no debería pasarte desapercibido este increíble film de Spike Lee, que adaptaba la Lisístrata de Aristófanes a la época moderna. Parris, concretamente, era la carismática líder de una huelga según la cual varias mujeres renunciaban a seguir teniendo sexo con sus parejas.

Elisa y Marcela (Netflix)

Pero no todo va a ser Marvel en la cartelera. También tenemos Un amor, adaptación de la novela de Sara Mesa que dirige Isabel Coixet. Las críticas apuntan a uno de los títulos más logrados de la directora española, y por si te da curiosidad remontarte a obras anteriores, en Netflix tienes un drama histórico sobre homosexualidad que protagonizaron admirablemente Natalia de Molina y Greta Fernández.

