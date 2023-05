Qué ver hoy en Netflix, HBO Max y Amazon Prime Video: lunes 15 de mayo de 2023

Una serie derivada del videojuego League of Legends no debía ser tan buena, pero Arcane lo es. Una ficción de animación deslumbrante, que por fuerza ha de encabezar cualquier lista de recomendaciones en cualquier momento del año. Más allá de esta aventura, y saliendo de los dominios de Netflix, hay otro tipo de historias siniestras, entre el drama y la comedia gamberra, que seguramente sean también una buena opción.

Arcane (Netflix)

La animación estadounidense está experimentando en los últimos años, gracias al cel shading hipervitaminado, una época de esplendor. Podríamos fijar el inicio en Spider-Man: Un nuevo universo, pero la parada más espectacular del camino desde entonces ha sido una serie de League of Legends por la que a priori no había que apostar demasiado. Y míranos ahora, esperando la segunda temporada como agua de mayo.

Mare of Easttown (HBO Max)

A cada tanto Netflix lanza bombazos de ese estilo. HBO, por su parte, es más regular, y siempre se las apaña para que todas sus series vengan precedidas por un solemne aura de respetabilidad. Es lo que pasa un poco con Mare of Easttown, thriller detectivesco que tiene al frente una de las protagonistas más fascinantes de la ficción televisiva del siglo XXI: Marianne Sheehan, interpretada por una estelar Kate Winslet.

Este cuerpo me sienta de muerte (Amazon Prime Video)

El molde Viernes loco (o Ponte en mi lugar, como empezamos a llamarla con el remake de Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan) puede ser muy provechoso si das con el twist apropiado. El director de Feliz día de tu muerte dio con él: una adolescente (Kathryn Newton) intercambia su cuerpo con el de un asesino en serie (Vince Vaughn). ¿Las consecuencias? Tan descacharrantes como inevitablemente sangrientas.

Matilda, de Roald Dahl: El musical (Netflix)

No hizo mucho ruido cuando se estrenó estas Navidades, pero merece tu tiempo. Asumiendo que nada va a estar a la altura de la novela de Dahl o de la mágica adaptación de Mara Wilson y Danny DeVito, la nueva Matilda es una buena opción para recrearte en esta historia inagotable, que ahora además tiene temazos como When I Grow Up o Revolting Children. Este último, con un número musical de alta intensidad.

