A Steven Spielberg le hubiera encantado dirigir 'Mare of Easttown'

Poca gente en Hollywood con la amabilidad de Steven Spielberg, de ahí que la actual carrera hacia los Oscar apunte a ser muy agradable gracias a Los Fabelman, film de corte autobiográfico que ya ha ganado dos Globos de Oro, a Mejor película y dirección. Esta amabilidad puede matizarse si le preguntas su opinión sobre el streaming, ante el que Spielberg ha acostumbrado a mostrarse crítico, pero estos juicios no son extensibles a la televisión como tal, o en concreto a las series. Spielberg nunca se ha puesto al frente de una serie de televisión, como no contemos aquella Hermanos de armas que produjo en 2001, y en el podcast Smartless que presentan Jason Bateman, Sean Hayes y Will Arnett ha confesado que le da pena, que le gustaría dirigir algo en este contexto.

Spielberg ha recordado, en ese sentido, que originalmente él quería que Lincoln fuera una miniserie. “Estaba dispuesto a hacer Lincoln como una serie de seis horas pero no pude reunir la financiación. Nadie creía en ella... Recorrí la ciudad y todo el mundo me rechazó”, explicó. Daniel Day-Lewis protagonizaría el film como presidente de los EE.UU. en 2012, una vez Spielberg se diera por vencido y redujera la duración. “El primer borrador de Tony Kushner tenía 550 páginas, ¡así que había material! No sé si habría podido convencer a Daniel Day-Lewis para que hiciera seis horas, pero estaba a punto”, prosigue Spielberg, para a continuación revelar que está al tanto de la conversación seriéfila reciente.

Así, el director de Los Fabelman declara ser fan de Mare of Easttown, serie de HBO emitida en 2021 protagonizada por Kate Winslet. La historia, desarrollada por Brad Ingelsby, se centraba en la detective de un pequeño pueblo de Pensilvania (Winslet) que investiga el caso de una persona desaparecida que le toca muy de cerca. Ganó cuatro Emmy y múltiples reconocimientos para su reparto (de Winslet a Julianne Nicholson pasando por Evan Peters), y Spielberg siente un gran entusiasmo por ella. “Tengo apetito por este formato y algún día dirigiré una serie de larga duración”, asegura. “Si alguien me hubiera ofrecido Mare of Easttown, lo habría hecho. Era una historia maravillosamente dirigida”.

Nadie le ofreció Mare of Easttown a Spielberg, sin embargo, aunque sabiendo su predisposición es posible que sí que se le tantee si la segunda temporada empieza a materializarse. Algo que, según dijo Winslet, todavía no está claro: “No se ha tomado ninguna decisión”, respondió ante los rumores de que HBO quería prolongar la serie.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.