"Tengo que averiguar si soy capaz de hacerlo de nuevo": Kate Winslet abre la puerta a una segunda temporada de 'Mare of Easttown'

Mare of Easttown fue sin duda una de las mejores series de 2021. No solo para la redacción de Cinemanía, que también, sino para buena parte de los críticos internacionales y del público adepto a las ficciones de HBO. Ahora, la historia de Mare Seehan podría tener una continuación, aunque quizá no de la manera que muchos imaginarán.

Y es que aunque aun no está confirmada para este más que posible regreso, Kate Winslet cree saber por dónde irán los tiros: "No sé si volveré a interpretar a Mare, pero si hiciéramos una segunda temporada, seguro que estas atrocidades que han ocurrido en el cuerpo de policía se abrirán paso en las historias que contemos. Al cien por cien. No se puede pretender que estas cosas no hayan ocurrido", comentaba la actriz, haciendo referencia al abuso de autoridad tras ser preguntada específicamente por casos como el de George Floyd o Sarah Everard.

Al fin y al cabo, la primera temporada ya exploraba esta faceta con el dudoso uso de autoridad del que hacía gala la inspectora Mare Seehan para proceder. Sin embargo, ese caso podría ser una pequeña gota (el pueblo de Philly) en todo el océano que señala Winslet: "Es horrible el momento en el que vivimos. No puedo encontrar las palabras porque todos nos sentimos traicionados e impotentes. Tenemos que convertir este momento en algo significativo. Tenemos que usar nuestras voces en nombre de la gente que no tiene una. Esto me importa ahora de un modo que ni siquiera se me había pasado por la cabeza a los 20 años", añadía la actriz de Titanic en una entrevista.

Con respecto a si ella podría liderar esa segunda temporada, Winslet duda de sus capacidades tras el duro proceso por el que pasó en la primera temporada, pero no cierra del todo la puerta: "Veremos qué pasa. También tengo que averiguar si puedo hacerlo. ¿Puedo volver a pasar por ello? Me costó mucho emocionalmente ser ella, y tengo que averiguar si soy capaz de hacerlo de nuevo".

Pero lo cierto es que Winslet también descartó al principio el realizar una segunda temporada y ahora no piensa igual, por lo que quizá podría cambiar de opinión con esto mismo: "Al final del rodaje, nos dijimos: «Santo cielo, no podemos volver a hacer esto. Si HBO plantea la idea de una segunda temporada, todos tenemos que decir que no. Es imposible que la hagamos». Y más tarde se dijo «bueno, ¿podría haber?» Especialmente cuando la serie estaba teniendo tan buena acogida... Creativamente, Brad (Ingelsby) ha compartido conmigo algunas ideas muy interesantes", desvelaba Winslet, quien se posiciona como una de las grandes favoritas para la próxima temporada de premios gracias a su interpretación como la policía Mare Seehan.

¿Quieres recibir todos los viernes en tu correo las mejores recomendaciones de cine y series? Apúntate a nuestra Newsletter.