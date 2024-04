Qué ver hoy en Netflix, HBO Max y Amazon Prime Video: domingo 14 de abril de 2024

Una de las consecuencias fundamentales de que a Netflix le haya salido tanta competencia en los últimos años es que su catálogo de contenidos no originales se ha ido vaciando. La afloración de plataformas vinculadas a una gran major de Hollywood (Disney+, HBO Max, Peacock, Paramount+) ha provocado que dichos contenidos pasen al control de sus dueños en streaming, pero aún así Netflix se las ha seguido apañando para ir pescando de aquí y allá. Más allá de las producciones que acomete para hacer fondo de catálogo, de vez en cuando efectúa una adquisición memorable, y ese es justo el caso de Suzume.

Suzume (Netflix)

Suzume es la última película hasta la fecha de Makoto Shinkai. Es decir, del aclamado director de Your Name, que ha vuelto a encandilar al fandom del anime con la que ya hay gente que considera que es su película más lograda hasta la fecha. También la más extraña, porque este nuevo romance juvenil ha pasado del intercambio de cuerpos de Your Name a la persecución de un gato y a la transformación de uno de los integrantes del romance... en una silla parlante. Deliciosa.

El régimen (HBO Max)

Cambiando de plataforma, hay que valorar el idilio que Kate Winslet ha establecido con HBO Max. Sobre todo por cómo ha dado lugar a una serie tan potente como Mare of Easttown, pero no habría que pasar por alto lo disfrutable que es su último lanzamiento. En El régimen Winslet interpreta a la despótica gobernante de un país imaginario, cuyo retrato favorece una sátira política de primer orden sobre países reales.

Los Mercen4rios (Amazon Prime Video)

Si te apetece pasar un rato más distendido (sin la poesía de Suzume o las ínfulas intelectuales de El régimen), quizá sea mejor recomendación la de este último lanzamiento de Amazon. Los Mercen4rios es la película peor recibida hasta ahora de la saga que lidera Sylvester Stallone, pero desde luego no te vas a poner una película de Los mercenarios por las críticas que haya tenido, así que da este domingo por salvado.

Los Casagrande: La película

Por otra parte, si aún así tienes el gusanillo de ver alguna obra de animación, de vuelta a Netflix tienes un film forzosamente más discreto que Suzume (una de las mejores películas del año pasado), pero también muy encantadora. Si te gusta Los Casagrande, además, puedes encadenar el largometraje con la serie que le ha dado pie.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.