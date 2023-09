Qué ver hoy en Netflix, HBO Max y Amazon Prime Video: domingo 10 de septiembre de 2023

Llegan los ecos del Festival de Venecia, marcado por los nuevos trabajos de cineastas consagrados como Michael Mann, Richard Linklater o Yorgos Lanthimos. Aún queda bastante para que estas películas lleguen a carteleras y mucho más para que puedan pasar a estar disponibles en alguna plataforma, de forma que para sobrellevar el hype en un día como hoy no queda otra que refugiarse en el susodicho streaming. Que, a su modo, también ha hecho bastante por retener el mejor cine de autor.

Ad Astra (Netflix)

Y existen pocos autores como James Gray. Aunque no tenga la afluencia de público o la publicidad de los nombres citados, siempre ha cosechado críticas excelentes y tiene un fandom convencido de que su trayectoria no tiene más que clásicos. Uno de los más grandes y conocidos es este drama espacial con Brad Pitt, que viajaba a las estrellas para reencontrarse con su padre en medio de voces en off y ecos conradianos.

Heridas abiertas (HBO Max)

Pero ya se sabe, hay ejemplos ilustres de cómo la televisión reciente sabe estar a la altura del imperio del largometraje. Heridas abiertas, basada en la novela de Gillian Flynn, ya tiene su tiempo, pero sigue siendo un valor seguro si buscas alguna nueva serie que ver. Déjate llevar por la investigación de Amy Adams de vuelta a su pueblo, y siente una incomodidad similar a la que sentiste con Perdida. La anterior novela de Flynn, que adaptó el mismo David Fincher presente en Venecia.

Drácula de Bram Stoker (Amazon Prime Video)

Y si hablamos de adaptaciones, por qué no echar la vista atrás, a los locos años 90, y encontrarse con la loca adaptación de una novela inmensa por un cineasta inmenso. Se tituló Drácula de Bram Stoker por insistir en su vínculo con la obra original, pero en realidad era una aproximación personalísima de Francis Ford Coppola. Como tal, no fue entendida muy bien en su día, y lo excesivo de sus formas la precipitó al culto.

Bloodshot (Netflix)

Más allá de cine de autor y obras perturbadoras, ahí tenemos a Vin Diesel haciendo sus cositas. Con Bloodshot quiso convencernos de que el icono de acción de XXX y Fast & Furious también podía protagonizar toda una franquicia de superhéroes. No llegó a lograrlo y la posibilidad de que Bloodshot tenga una secuela es muy remota, pero ver a Dom Toretto pegándose con gente sigue siendo una oferta irrechazable.

