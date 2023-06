Qué ver hoy en Netflix, HBO Max y Amazon Prime Video: miércoles 7 de junio de 2023

Las recomendaciones de hoy vienen con un reciente estreno de Netflix, un documental que no querrás perderte si eres fan de Terminator y dos películas que ya tardaban en hacer su aparición por estas listas.

Nos reencontramos con Arnold Schwarzenegger tras el éxito de su serie Fubar mientras que, en la misma plataforma, conocemos a las reinas de Barracuda. Además, volvemos al futuro y al pasado junto a Marty McFly y Doc y nos introducimos en el mundo de la mafia al más puro estilo británico junto a Matthew McConaughey.

Barracuda Queens (Netflix)

Un grupo de amigas de un acomodado barrio de Estocolmo deciden comenzar a robar en las casas de los ricos tras descubrir que están completamente endeudas. Con esta premisa, llega desde Suecia Barracuda Queens, una historia que parece escrita a medida para la plataforma de la gran N roja pero que, en realidad, está basada en hechos reales que sucedieron en 1995. Qué triste es ser pobre... Ah no, espera, si estas chicas no lo eran.

Regreso al futuro (Prime Video)

Después de ver el documental de Michael J. Fox, Still, no podíamos no recomendar Regreso al futuro. Marty McFly, su amigo Doc (Christopher Lloyd), sus viajes al pasado y al futuro, el Delorean, Johnny B. Goode y aquel reloj de la plaza que existió desde la época del western nos dieron unas de las mejores películas sobre el viaje en el tiempo que han existido. Dirigida por Robert Zemeckis, es de esas sagas que nunca nos cansaremos de ver.

Arnold (Netflix)

La última vez que lo vimos fue en 2019, en la última película de Terminator, antes de dar el salto a las plataformas de streaming con su nueva (y primera) serie, Fubar, que se ha convertido en uno de los grandes éxitos de Netflix de los últimos días. Después de verle interpretar a un agente de la CIA a las puertas de su jubilación que descubre que su hija también es una espía encubierta de la agencia, Arnold Schwarzenegger vuelve a la plataforma con una docuserie en la que el exgobernador de California hace un repaso a su vida personal y carrera: de campeón de culturismo a icono de Hollywood y político.

The Gentlemen (HBO Max)

En 2019, el director Guy Ritchie decidió unir a Matthew McConaughey, Hugh Grant, Colin Farrell y Charlie Hunnam, entre otros, para crear un thriller de acción y comedia al más puro estilo británico. The Gentlemen narra la historia de un capo de la droga que decide vender su imperio a una dinastía de multimillonarios de Oklahoma. "Te lo pasas en grande", escribíamos en nuestra crítica hace 4 años.

