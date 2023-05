¿Qué significa 'FUBAR'? Este es el origen del título de la serie de Schwarzenegger para Netflix

El amor que España le profesa a Arnold Schwarzenegger resulta inextinguible... y además, es correspondido. El éxito en nuestro país de FUBAR, la comedia de espionaje y tiros protagonizada por el 'Governator' en Netflix, ha sido tal que su actor principal le ha dado las gracias expresamente a nuestro país en sus redes sociales. Recordando, de paso, el momento iniciático que le supuso el rodaje de Conan el bárbaro.

Con Nick Santora (Prison Break) como showrunner, FUBAR parte de una premisa que ya conocemos gracias a Mentiras arriesgadas, el filme de James Cameron que 'Arnie' protagonizó en 1994. Al igual que en aquel filme, remake del francés La totale!, el cachas interpreta a un espía que afronta las consecuencias de haber llevado una doble vida a espaldas de su familia. Solo que aquí luce más arrugas que entonces... y su hija resulta ser también una agente encubierta de la CIA.

Ahora bien: lo que puede dejarnos un poco a cuadros es el título del show. Es cierto que, a lo largo del mismo, el protagonista Luke Brunner mete la pata continuamente usando expresiones modernas mal y a destiempo. Pero ¿qué significa ese "FUBAR" que da título a la serie? Para entenderlo, debemos recordar lo mucho que les gustan los acrónimos al ejército de EE UU, sobre todo si estos disimulan las palabrotas.

Porque la expresión de marras comparte el origen de otros términos como 'SNAFU' ("Situation normal: all fucked up"; "La situación es normal: todo está jodido") o 'BOHICA' ("Bend over: here it comes again"; "Prepara el trasero: ahí vamos otra vez") que se han hecho un hueco en el habla cotidiana estadounidense desde que, presuntamente, las acuñaran los militares durante la II Guerra Mundial.

En este caso, las siglas 'FUBAR' se corresponden con "Fucked up beyond all recognition/repair". Es decir, "Jodidos hasta lo irreconocible" o "Jodidos sin arreglo posible". Una situación que se corresponde bastante bien con la de Luke y Emma (Monica Barbaro) tras las revelaciones del último capítulo sobre Boro.

Según Wikipedia, la palabreja podría derivar del alemán 'furchtbar' ("negativo", "malo" o "terrible"). Asimismo, originalmente habría sido la contracción de las palabras "Fucked up by assholes in the rear". Es decir, "Los gilipollas nos han jodido desde la retaguardia", refiriéndose a la posición normal de los altos mandos en el frente.

De esta manera, el final del último capítulo de FUBAR permite a Luke desquitarse usando una expresión que él conoce bien, dado su origen castrense y añejo. La cual tiene un sinónimo en la forma de 'FUBU' ("Fucked up beyond all understanding"; "Jodidos más allá de toda comprensión"). Pero claro, este no es tan pegadizo.

