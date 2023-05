Qué ver hoy en Netflix, HBO Max y Amazon Prime Video: lunes 29 de mayo de 2023

Hoy estamos románticos y, por ello, recomendamos 3 películas para 3 tipos de público (desde los más pequeños, pasando por los adolescentes, hasta los adultos más cinéfilos), todas ellas con grandes historias de amor.

Además, para los más frikis en busca de series, hoy toca destacar la historia del capitán del Enterprise Jean-Luc Picard (porque sabemos que los trekkies necesitan algo que ver antes del estreno de la segunda temporada de Strange New Worlds). A continuación, te contamos cuáles son nuestras recomendaciones para el día de hoy.

Star Trek: Picard (Prime Video)

A las puertas del estreno de la segunda temporada de Star Trek: Strange New Worlds, esa serie que ha hecho que los trekkies volvamos a ilusionarnos con los viajes intergalácticos, recordamos que Star Trek: Picard está a punto de llegar a su fin. Decimos adiós a Sir Patrick Stewart y a su capitán del Enterprise con esta serie que destaca de entre todas las producciones de la saga por su solemnidad y (por qué no decirlo) pesimismo, pero que se ha convertido en una bonita despedida de la historia de Jean-Luc Picard.

Antes del amanecer (HBO Max)

Aprovechamos el estreno del cortometraje de Almodóvar, Extraña forma de vida, para recomendar un clásico de su protagonista, Ethan Hawke. Sin duda, una de las sagas más bonitas que nos ha dado la industria cinematográfica. Un tren, dos jóvenes y un solo día para conocerse fueron suficientes para empezar un romance que duraría toda una vida. Con esta saga, que seguiría con dos secuelas rodadas 9 y 18 años después, el director Richard Linklater hace un ensayo sobre los grandes temas de la vida (la muerte, el sexo y la misma existencia) y la idealización y realidad de lo que supone amar y ser amado.

La bella y la bestia (Disney+)

El estreno de La sirenita ha vuelto a despertar nuestro interés por los remakes así que nos disponemos a volver a ver La bella y la bestia. Halle Bailey y Javier Bardem no están nada mal, pero el reparto del live action sobre Bella no tiene nada que envidiarle. Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans, Emma Thompson, Ewan McGregor… El director Bill Condon no podría haber reunido a un mejor cast para dar vida a aquella historia que nos enseñó que la verdadera belleza está en el interior.

A dos metros de ti (Netflix)

Puede que la pareja de Haley Lu Richardson y Cole Sprouse sea de las más adorables que hayamos visto desde que nos partieron el corazón con Bajo la misma estrella aunque, esta vez, es la fibrosis quística la que se entromete en esta historia de amor. Stella Grant y Will Newman son dos adolescentes que, a pesar de no poder acercase el uno al otro a menos de dos metros de distancia, no pueden evitar enamorarse tras empezar a pasar tiempo juntos en el hospital. Uno de esos romances llenos de drama para los que nos gusta llorar un poco antes de ir a dormir.

