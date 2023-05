Qué ver hoy en Netflix, HBO Max y Amazon Prime Video: viernes 19 de mayo de 2023

Llevamos un tiempo oyendo hablar de ella y por fin podemos verla. Hoy Netflix nos presenta El silencio, la miniserie protagonizada por Arón Piper, mientras que HBO Max nos propone una nueva serie sobre agentes encubiertos en la KGB. Para los que buscan ver películas, pueden encontrar el nuevo remake de Los blancos no la saben meter protagonizado por el rapero Jack Harlow y el estreno en plataformas de Devotion, la película de Glen Powell y Jonathan Majors.

El silencio (Netflix)

Del creador de Patria, Aitor Gabilondo, llega a Netflix este thriller protagonizado por Arón Piper (Élite, El desorden que dejas), quien da vida a Sergio Ciscar, un joven que es puesto en libertad 6 años después de haber matado a sus padres, cuando todavía era menor de edad. Durante todo este tiempo, Sergio no ha dicho ni una palabra. La psiquiatra Ana Dussuel, interpretada por Almudena Amor, y su equipo intentarán determinar el peligro que puede suponer Ciscar para la sociedad. Participan también en la miniserie Cristina Kovani, Manu Ríos, Aitor Luna, Ramiro Blas, Aria Bedmar y Mikel Losada, entre otros.

Spy/Master (HBO Max)

Un agente secreto a punto de ser descubierto en plena Guerra Fría protagoniza la nueva apuesta de HBO Max. Alec Secăreanu se mete en la piel de Victor Godeanu, agente secreto de la KGB que ha conseguido convertirse en mano derecha y consejero del dictador rumano Nicolás Ceaușescu. Su intención es desertar y, por ello, ayudado por la agente encubierta y exnovia Stasi (Svenja Jung) y un joven agente de la CIA (Parker Sawyers), utilizará un viaje diplomático a Alemania como escapatoria hacia los Estados Unidos.

White Men Can’t Jump (Disney+)

En 1992, un joven Woody Harrelson protagonizaba junto a Wesley Snipes la película Los blancos no la saben meter sobre dos amigos, uno blanco y otro negro, que jugaban al baloncesto mientras se peleaban entre ellos y contra aquellos que quisiesen medirse con sus dotes para el deporte. En 2023, son el rapero Jack Harlow y Sinqua Walls quienes interpretan a una antigua estrella que vio su vida truncada por diversas lesiones y a un jugador que desperdició su propio futuro en el deporte. Disney+ estrena este remake sobre una pareja de estafadores que deciden unirse para ganar dinero extra.

Devotion. Una historia de héroes (Prime Video)

Basada en la novela de Adam Makos Devotion: An Epic Story of Heroism, Friendship, and Sacrifice, la cinta narra la relación entre los oficiales navales Jesse Brown, primer oficial negro caído en combate, y Tom Hudner, oficial blanco de la marina, durante la Guerra de Corea. Protagonizada por Glen Powell y Jonathan Majors, la película dirigida por J. D. Dillard se estrenó en cines el 27 de enero y, a partir de hoy, podemos volver a disfrutarla en Prime Video.

