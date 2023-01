La estela de 'Top Gun: Maverick' sigue en 'Devotion': Jonathan Majors y Glen Powell nos lo cuentan

"Hay una responsabilidad en esta historia que tiene que ver con poder rendir cuentas a unas familias e individuos", afirma Glen Powell en la entrevista para Cinemanía sobre Devotion, el nuevo filme que protagoniza junto a Jonathan Majors. Basada en la novela de Adam Makos Devotion: An Epic Story of Heroism, Friendship, and Sacrifice, la cinta narra la relación entre los oficiales navales Jesse Brown, primer oficial negro caído en combate, y Tom Hudner, oficial blanco de la marina, durante la Guerra de Corea.

La película dirigida por J. D. Dillard se estrena en cines el 27 de enero y es, en palabras del propio Powell, el resultado que se obtiene "no bajo el tipo de presión que genera resultados negativos, sino el tipo de presión que crea diamantes". Después de verle en Top Gun: Maverick, el actor vuelve a subirse a un avión para contar una historia muy diferente aunque, tal y como nos ha explicado, "Tom Cruise me enseñó mucho sobre cinematografía aérea. [...] Una educación que pude aportar a Devotion".

Entre vuelos, el racismo protagoniza esta nueva película que, gracias a su tendencia al blockbuster, permite que el tema posea "una mayor energía y pueda albergar más colores y contrastes", tal y como nos ha explicado Majors. "Esto es posible gracias a los que permiten que esta historia se cuente. [...] Alguien ha visto su potencial para vendérselo al gran público, eso la convierte en un blockbuster, yo solo intento que no me despidan", ha bromeado el actor.

