Qué ver hoy en Netflix, HBO Max y Amazon Prime Video: domingo 1 de octubre de 2023

La carrera de Gareth Edwards es de lo más interesante. En 2010 rodó Monsters con una cantidad irrisoria que aún así no obstaculizaba su imaginación, y hoy The Creator acapara titulares por apenas haber costado 80 millones de dólares y verse tan bien: toda una rara avis de Hollywood. Edwards tiene, pues, una afinidad con la ciencia ficción bastante rentable, que dio algún que otro problema con su aportación a Star Wars (Rogue One) pero no así con su segunda película, que hoy figura entre nuestras recomendaciones.

Godzilla (Amazon Prime Video)

Fue el segundo trabajo de Gareth Edwards: un rápido salto a Hollywood para incorporarse a una franquicia que requería grandes escenas de destrucción. Y Edwards nos las dio, pero con una sorprendente estrategia a la hora de distribuir el tiempo en pantalla del monstruo. En función a esto a Godzilla no le faltan detractores, pero el estreno de The Creator es una buena oportunidad para que compruebes en qué bando estás.

La escuela del bien y del mal (Netflix)

Dejando de lado la carrera de Edwards, dentro de Netflix contamos con lo más reciente de Paul Feig, quien nos trajera La boda de mi mejor amiga y el reboot femenino de Cazafantasmas. La escuela del bien y del mal se distancia un poco de estas comedias gamberras pues se ambienta en una escuela estilo Hogwarts donde los alumnos aprenden a ser villanos o héroes de cuento, pero el estilo de Feig se nota en la potencia de las actrices reclutadas, encabezadas por Charlize Theron y Michelle Yeoh.

Tuca y Bertie (HBO Max)

Y ya que hablábamos de presencia femenina, pocos vistazos más honestos se han lanzado a su experiencia cotidiana que Tuca y Bertie… aunque sus protagonistas sean aves dentro de una serie muy cómoda en la animación surrealista. Esta obra, firmada por una de las creadoras de BoJack Horseman, te encandilará primero por el tono lisérgico de su factura, y muy poco después por la humanidad de sus personajes.

Vida privada (Netflix)

Y ya que hablábamos de cotidianidad y humanidad, a Vida privada es algo que le sobra, y que le permite erigirse sin problemas como una de las mejores películas que Netflix tiene en el catálogo. Dirige Tamara Jenkins, y los protagonistas son Paul Giamatti y Kathryn Hahn interpretando a una pareja veterana que intenta tener un hijo por varias vías.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.