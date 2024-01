Qué ver hoy en Netflix, Amazon Prime Video y HBO Max: sábado 6 de enero de 2024

Ha llegado a los cines, justo a tiempo antes de que concluyan las fechas navideñas, Los que se quedan de Alexander Payne. Y decimos lo de justo a tiempo porque difícilmente encontrarás una película más apropiada para ver junto a tus seres queridos durante estas festividades, siendo Los que se quedan un exquisito cuento de Navidad lleno de nieve y buenos sentimientos. La crítica la ha señalado además como una de las mejores películas de Payne, con lo que quizá sea buena idea acompañar su visionado con el repaso de su filmografía en streaming...

Parque Jurásico III (Netflix)

Así que, ¿qué mejor oportunidad para reconciliarte con esta secuela, que nunca ha recibido los aplausos que merecía? Vale, quizá te preguntes qué diantres tiene que ver esta entrega de Parque Jurásico dirigida por Joe Johnston, pero quizá sea porque desconoces que Payne firmó el guion, y se las apañó para conectar la nueva aventura de Alan Grant con sus grandes inquietudes. Así podemos entender la resignación con la que el personaje de Sam Neill asume haber perdido a Ellie Sattler (Laura Dern), y también algunos momentos de humor de autoría inequívoca.

Lo que hacemos en las sombras (Amazon Prime Video)

Otra película que tenemos estos días en carteleras es El peor equipo del mundo, nueva comedia de Taika Waititi. El cineasta neozelandés se ha convertido en un nombre indispensable del Hollywood actual, gracias a la eficaz combinación de sus trabajos en Marvel con el éxito de Jojo Rabbit, su sátira en contra del nazismo. Pero antes de estos hits, todo empezó con una parodia vampírica que llegaría a tener su propia serie.

Flash (HBO Max)

Y, ejem, puede que también te hayas fijado que hay una nueva película de superhéroes en cines. A estas alturas igual no te apetece demasiado ponerte con Aquaman y el reino perdido, pero en caso de que esto se deba a que te falta documentación con el Universo DC, has de recordar que en streaming tienes una aventura superheroica que encandiló tanto a Stephen King como a Tom Cruise, por alguna razón. Y también tienes Blue Beetle, que igual si media una tarde tonta no es mala opción.

La sociedad de la nieve (Netflix)

Finalmente, no busques en la cartelera la nueva película de J.A. Bayona, porque esta ya ha llegado a Netflix. Nuestro director más internacional desarrolló bajo el paraguas streaming esta épica superproducción, que toma el relevo de ¡Viven! a la hora de acercarse a la tragedia de los Andes de los años 70, cuando los supervivientes de un avión siniestrado pasaron todo tipo de penurias hasta lograr llegar hasta la civilización. Verla en casa no será lo mismo que en el cine, pero algo es algo.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.